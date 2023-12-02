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Gizli Numaradan Arama Nasıl Yapılır?

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Telefon numarası gözükmeden karşı tarafı aramak isteyen kişiler "gizli numaradan arama nasıl yapılır" sorusunu merak etmektedir. Bu yazımızda iki farklı yöntemle numara gizleyerek arama yapmayı anlatacağız.

Telefon numarası gözükmeden karşı tarafı aramak isteyen kişiler "gizli numaradan arama nasıl yapılır" sorusunu merak etmektedir. Bu yazımızda iki farklı yöntemle numara gizleyerek arama yapmayı anlatacağız.

Gizli numaradan arama nasıl yapılır?

Telefon numarasını gizleyerek arama yapmak için Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'da çalışan #31# kodunu kullanabilir veya telefonun Ayarlar bölümünden giden tüm aramalarınızı gizli numaradan yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Sadece o an yapacağınız aramanın gizli numara ile yapılmasını istiyorsanız, arama ekranında arayacağınız numaranın başına #31# kodunu ekleyerek arama yapın. Örnek kullanım: #31#05321234567. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom kullanıcıları #31# kodunu kullanabilirler.

Eğer yapacağınız tüm aramaların gizli numaradan yapılmasını istiyorsanız telefonun Ayarlar bölümünden numaranızı gizleyebilirsiniz. Samsung, iPhone, Xiaomi, Huawei, Oppo gibi telefon modellerinde numara gizleme özelliği vardır. Örnek olarak Samsung ve iPhone'da özel numaradan arama yapmayı anlatacağız.

Türk Telekom özel numara engelleme nasıl yapılır?

Samsung telefonda gizli numaradan arama yapma

Telefon arama ekranında sağ üst köşedeki (…) üç noktaya dokunun ve menüden Ayarlar seçeneğini seçin.

Diğer Ayarlar seçeneğini seçin.

Açılan sayfada Arayan kimliğinizi gösterin seçeneğine dokunup menüden Gizle seçeneğini seçin.

Yukarıdaki ayarı yaptığınızda, giden tüm aramalarınız gizli numaradan olacaktır.

iPhone'da gizli numara ile arama yapma

Ayarlar >Telefon >Numaramı Göster yolunu izleyip Numaramı Göster seçeneğini pasif hale getirerek numaranızı gizleyebilirsiniz.

Gizli numaradan aradığımda ne olur?

#31# gizli numara kodunu kullanarak veya telefon ayarlar menüsünden arayan kimliğini gizleyip arama yaptığınızda, karşı tarafın telefonu çalarken ekranında "Özel Numara" yazar ve aradığınız kişi numaranızı göremez. Ancak karşı taraf telefonunu gizli numaradan aramalara kapatmışsa, çağrınız karşı tarafa ulaşmaz, bip sesini duyduktan sonra aramanız sonlanır.

Gizli numaradan arayan kişi öğrenilebilir mi?

Birini gizli numaradan aradığınızda, karşı taraf sizin aradığınızı öğrenemez. Ancak yapmış olduğunuz tüm aramalar operatörler tarafından kayıt altına alınmaktadır. Aradığınız kişiyi rahatsız ediyorsanız ve kişi sizi savcılığa şikayet ederse, savcılık üzerinden gizli numaradan arayan kişiyi öğrenebilir. Tabi kimseyi rahatsız etmenizi kesinlikle önermiyoruz.

Numara gizleyerek arama işlemi hakkında merak ettiğiniz tüm soruları bize yorum kısmından sorabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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