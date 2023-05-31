GITEX Africa Fas'ta kapılarını açtı

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından GITEX Global öncülüğünde ilk kez düzenlenen GITEX Africa, Fas'ın Marakeş kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı. Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, "Fas, Afrika'daki tüm aktörler için ileri teknoloji açısından uluslararası bir platform oluşturan GITEX Africa'ya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor." dedi.

Dünyanın en büyük teknoloji fuarlarından GITEX Global öncülüğünde ilk kez düzenlenen GITEX Africa, Fas'ın Marakeş kentinde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fas Başbakanı Aziz Ahnuş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, "Fas, Afrika'daki tüm aktörler için ileri teknoloji açısından uluslararası bir platform oluşturan GITEX Africa'ya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyor." dedi.

Ahnuş, dünyanın tanık olduğu ekonomik çalkantı ve derin dönüşümlerin ışığında dijital teknolojinin Afrika başta olmak üzere uluslararası ekonomik kalkınma için önemli bir kaldıraç haline geldiğini söyledi.

Fas Başbakanı, Afrika'da sermayesi 1 milyar doları aşan ilk startup şirketinin 2016'da tescil edildiğini ve şu anda kıtada 10'a yakın startup bulunduğunu belirtti.

Dijital Kalkınma Ajansından yapılan yazılı açıklamada, üç gün sürecek GITEX Africa'da 95 ülkeden delegasyonların yanı sıra 900 girişim firmasının yer alacağı aktarıldı.

Açıklamada, "GITEX Africa, akıllı şehirler, siber güvenlik, mobilite, sağlık, akıllı iş çözümleri, telekomünikasyon ve ağ oluşturma sektörlerini kapsadığı için dünyanın en önemli teknoloji etkinliği olarak kabul ediliyor." ifadelerine yer verildi.

Fuarın resmi sitesine göre 11 Türk şirketi de GITEX Africa'ya katılıyor.