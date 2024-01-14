Ghostrunner sistem gereksinimleri neler? Ghostrunner kaç GB?
One More Level'ın geliştiriciliğini yapıp 505 Games'in yayıncılığını üstlendiği cyberpunk evreninde geçen aksiyon oyunu Ghostrunner'ın sistem gereksinimleri ve kaç GB yer kapladığı merak ediliyor. Peki, Ghostrunner sistem gereksinimleri neler? Ghostrunner kaç GB? Detayları haberimizde…
Işık hızında aksiyon, amansız bir mücadele ortamı, siber hacker tarzı mega yapı ile donatılmış FPS aksiyon oyunu Ghostrunner'ın sistem gereksinimleri neler? Ghostrunner kaç GB? İşte detaylar…
GHOSTRUNNER MİNİMUM SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi : Windows 7
- İşlemci : Intel Core i5-2500K veya AMD Phenom II X4 965
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 1050 veya AMD Radeon RX 550
GHOSTRUNNER SİSTEM GEREKSİNİMLERİ
- İşletim Sistemi : Windows 10
- İşlemci : Intel Core i7-6700K veya AMD Ryzen 5 1500X
- Bellek : 8 GB RAM
- Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 970 veya AMD Radeon RX 5700
GHOSTRUNNER KAÇ GB?
Ghostrunner'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil bilgisayarınızda 22 GB boş depolama alanı gerekmektedir.