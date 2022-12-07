Genshin Impact için İstanbul'da drone gösterili kutlama!

HoYoverse, Genshin Impact için Türkçe dil desteğini İstanbul semalarında bir drone gösterisi ile kutlayacak.

Şangay merkezli bir oyun geliştirme şirketi olan HoYoverse, Genshin Impact için sunduğu Türkçe dil desteğini kutlamak adına 9 Aralık 2022 tarihinde İstanbul semalarında bir drone gösterisi organize edecek. Oyun dil desteğini 7 Aralık'ta yapılacak yeni sürüm güncellemesi ile birlikte kazanacak.

2020'nin Eylül ayında piyasaya çıkan ücretsiz açık dünya macera RPG oyunu Genshin Impact, The Game Awards 2021'de En İyi Mobil Oyun, App Store Ödülleri 2020'de Yılın iPhone Oyunu ve Google Play'de 2020'nin En İyi Oyunu seçildi. Bunların yanı sıra 2022 Golden Joystick Awards'ta Still Playing Award ödülünü elde etti.

Genshin Impact, Türkçe desteği için drone gösterisi!

Çapraz kaydetme ve çapraz oynama özelliklerine sahip olan oyun PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Android ve iOS platformlarında ücretsiz bir şekilde oynanabiliyor. Yeni güncelleme ile birlikte oyuncular oyundaki dünyayı tamamen Türkçe olarak keşfedebilecek.

Genshin Impact Drone Gösterisi, 9 Aralık Cuma günü 19: 00 ile 20: 00 arasında İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Salacak semalarını aydınlatacak. 300 drone ile gerçekleştirilecek ışık gösterisine, eleştirmenlerin büyük beğenisini toplayan oyunun ikonik figürleri ve orijinal müzikleri de eşlik edecek.

Üsküdar Sahili, Sarayburnu, Cihangir, Beşiktaş Sahili, Ortaköy Sahili ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü gösterinin izlenebileceği alanlar arasında yer alıyor. Türkçe versiyonu deneyimlemek için heyecanlanan oyuncular resmi internet sitesi (genshin.hoyoverse.com) üzerinden ön kayıt yaptırabiliyor.