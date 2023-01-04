GeForce Now kullanıcılarına müjde! DLSS 3, 240Hz, ışın izleme ve dahası

NVIDIA tarafından sunulan bulut oyun servisi GeForce Now, 15 Mart 2021 tarihi itibariyle Beta sürecini tamamladı ve ülkemizde hizmete girdi. Neredeyse 2 yıldır hizmet veren servis zaman içerisinde aboneliklerini ve fiyatlarını birkaç kez güncelledi. Fakat yakın zamanda performans iyileştirmelerinin de geleceği ortaya çıktı. İşte detaylar…

RTX 3080 gidiyor, RTX 4080 geliyor! İşte tarihi

NVIDIA tarafından bugün yapılan açıklamada Premium GeForce Now paketinin üyelerinin bağlandıkları sistemlerin yeni ekran kartlarıyla güncelleneceği söylendi. Buna göre, uzaktan bağlanılan makineler artık RTX 3080 değil, RTX 4080 kullanacak. Bu da Xbox Series X'den 5 kat daha güçlü bir sisteme erişecekleri anlamına geliyor.

RTX 4080'ise RTX 3080'e kıyasla yüzde 65'e varabilen performans artışı sunuyor. Bu serinin selefine kıyasına bir örnek daha verecek olursak; önümüzdeki günlerde satışa çıkacak olan RTX 4070 Ti'ın, RTX 3090 Ti'dan daha iyi performans sunduğunu söyleyebiliriz.

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Tabii yalnızca bu kadar değil. 64 TFLOPs'luk bu yeni sistemler, tam ışın izleme, DLSS 3 ve hatta 240 Hz/ FPS desteklerini de beraberinde getirecek. Ayrıca gecikmelerde de büyük bir düşüş söz konusu. RTX 2080'in 60 Hz modunda 95 ms olan gecikme, RTX 3080'in 120 Hz modunda 56 ms'e kadar düştü. RTX 4080'in 240 Hz modunda ise 34 ms'e kadar geriliyor.

Bu yeni sistemlerin Türkiye'deki kullanıcılar için ne zaman erişilebilir hale geleceğine yönelik henüz bir açıklama yapılmadı. Fakat NVIDIA'nın bu dönüşümü 2023 yılının ilk çeyreği bitmeden tüm dünya için tamamlayacağı söyleniyor.

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