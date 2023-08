GeForce Now'a Doom Eternal ve Wolfenstein dahil 21 yeni oyun eklendi

Bulut oyun hizmeti GeForce Now, kütüphanesini genişletmeye devam ediyor. Son olarak Bethesda ile anlaşan hizmet, geliştiricinin birçok oyununu kataloğuna ekledi. Ağustos ayı duyurusuyla birlikte 21 yeni oyun GeForce Now'a sunulacak. Yeni eklenen oyunların başında Doom Eternal, Quake ve Wolfenstein yapımları geliyor.

GeForce Now için Doom Eternal ve Wolfenstein dahil 21 yeni oyun

Nvidia ve GAME+ iş birliği ile Türkiye'de kullanılabilir olan GeForce Now, bulut oyun konusunda abonelerini sevindirmeye devam ediyor. Ağustos ayı kapsamında kütüphaneye 21 yeni oyun daha eklendiği açıklandı.

Yeni yapımların arasında Doom ve Wolfenstein dikkat çekiyor. Doom Eternal, Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: Youngblood ve Wolfenstein II: The New Colossus artık bulut oyun hizmetinden erişilebilir olacak.

Doom ve Wolfenstein haricinde diğer oyunlar da farklı kategorilerden geliyor. Kataloğa Atlas Fallen, Superhot ve Aliens: Dark Descent gibi yapımlar dahil ediliyor.

İşte Ağustos'ta GeForce Now'a eklenecek oyunlar:

I Am Future (Steam)

Atlas Fallen (Steam)

Orwell: Keeping an Eye on You (Epic Games Store)

Sengoku Dynasty (Steam)

Tales & Tactics (Steam)

Aliens: Dark Descent (Epic Games Store)

Doom Eternal (Steam)

LEGO Brawls (Epic Games Store)

Quake (Steam and Epic Games Store)

Session Skate Sim (Epic Games Store)

Smalland: Survive the Wilds (Epic Games Store)

Superhot (Epic Games Store)

Terra Invicta (Epic Games Store)

Wall World (Steam)

Wild West Dynasty (Epic Games Store)

Wolfenstein: The New Order (Steam ve Epic Games Store)

Wolfenstein: Youngblood (Steam)

Wolfenstein II: The New Colossus (Steam)

WRECKFEST (Epic Games Store)

Xenonauts 2 (Epic Games Store)

GeForce Now fiyatlarına geçtiğimiz ay güncelleme gelmişti. Avantajlı 6 aylık Premium paket önceden 790 TL'ye satılmaktaydı. Güncellenen fiyat listesine göreyse artık 900 TL'ye satılacak. Ancak şu an 6 aylık paket yüzde 5 indirimle sunuluyor, bu da 855 TL'ye sahip olabilmeniz anlamına geliyor.

Peki siz GeForce Now oyunları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın…