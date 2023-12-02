GeForce Now'a Call of Duty ve Diğer Oyunlar Eklendi
NVIDIA tarafından sunulan GeForce Now, Call of Duty oyunları dahil birçok yeni yapımı kütüphanesine ekledi. Türkiye'de Turkcell aracılığıyla sunulan hizmet, düşük donanıma sahip ancak yüksek internet kalitesine sahip kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.
NVIDIA tarafından sunulan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan GeForce Now, her geçen gün büyüyen oyun kütüphanesi ile daha avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak GeForce Now kataloğuna popüler Call of Duty oyunları da dahil olmak üzere birçok yeni yapım eklendi. İşte söz konusu oyunlar…
GeForce Now için yeni oyunlar: Call of Duty ve dahası!
Bilmeyenler için GeForce Now, kullanıcılara uzakta, yüksek performanslı bir bilgisayara bağlanarak oyun oynama olanağı tanıyan bir servis. Türkiye'de Turkcell aracılığıyla sunulan hizmet, özellikle donanımı düşük seviyede ancak internet kalitesi yüksek olan kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor.
GeForce Now kütüphanesine yakın zamanda bir dizi yeni oyun eklendi. Bu oyunlar arasında en dikkat çekenleri ise Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Call of Duty: Warzone oldu.
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Bunlara ek olarak Last Train Home, Galactic Civilizations 4, Pillars of Eternity'e ek olarak Laika: Aged Through Blood ve SteamWorld Build gibi yapımlar da oyuncuların beğenisine sunuldu. Aralık ayında daha da fazla oyun kütüphaneye eklenerek sayı giderek artacak.
GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar şu şekilde sıralandı;
Last Train Home
Gangs of Sherwood
SteamWorld Build
Astrea: Six-Sided Oracles
Call of Duty: Modern Warfare 3
Call of Duty: Modern Warfare 2
Call of Duty: Warzone
Galactic Civilizations 4
Halls of Torment
Kona 2: Brume
Laika: Aged Through Blood
Pillars of Eternity
RESEARCH and DESTROY
Roboquest
StrangerZ
GeForce Now fiyatı
GeForce Now PlanıFiyatı11 + 1 aylık2 bin 280 TL6 aylık1.250 TL3 aylık650 TL1 aylık270 TLBasicÜcretsiz
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.