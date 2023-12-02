GeForce Now'a Call of Duty ve Diğer Oyunlar Eklendi

NVIDIA tarafından sunulan GeForce Now, Call of Duty oyunları dahil birçok yeni yapımı kütüphanesine ekledi. Türkiye'de Turkcell aracılığıyla sunulan hizmet, düşük donanıma sahip ancak yüksek internet kalitesine sahip kullanıcılar tarafından tercih ediliyor.

NVIDIA tarafından sunulan ve milyonlarca kullanıcıya sahip olan GeForce Now, her geçen gün büyüyen oyun kütüphanesi ile daha avantajlı hale gelmeye devam ediyor. Son olarak GeForce Now kataloğuna popüler Call of Duty oyunları da dahil olmak üzere birçok yeni yapım eklendi. İşte söz konusu oyunlar…

GeForce Now için yeni oyunlar: Call of Duty ve dahası!

Bilmeyenler için GeForce Now, kullanıcılara uzakta, yüksek performanslı bir bilgisayara bağlanarak oyun oynama olanağı tanıyan bir servis. Türkiye'de Turkcell aracılığıyla sunulan hizmet, özellikle donanımı düşük seviyede ancak internet kalitesi yüksek olan kullanıcılar tarafından sıkça tercih ediliyor.

GeForce Now kütüphanesine yakın zamanda bir dizi yeni oyun eklendi. Bu oyunlar arasında en dikkat çekenleri ise Call of Duty: Modern Warfare 3, Call of Duty: Modern Warfare 2 ve Call of Duty: Warzone oldu.

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Bunlara ek olarak Last Train Home, Galactic Civilizations 4, Pillars of Eternity'e ek olarak Laika: Aged Through Blood ve SteamWorld Build gibi yapımlar da oyuncuların beğenisine sunuldu. Aralık ayında daha da fazla oyun kütüphaneye eklenerek sayı giderek artacak.

GeForce Now'a yeni eklenen oyunlar şu şekilde sıralandı;

Last Train Home

Gangs of Sherwood

SteamWorld Build

Astrea: Six-Sided Oracles

Call of Duty: Modern Warfare 3

Call of Duty: Modern Warfare 2

Call of Duty: Warzone

Galactic Civilizations 4

Halls of Torment

Kona 2: Brume

Laika: Aged Through Blood

Pillars of Eternity

RESEARCH and DESTROY

Roboquest

StrangerZ

GeForce Now fiyatı

GeForce Now PlanıFiyatı 11 + 1 aylık2 bin 280 TL6 aylık1.250 TL3 aylık650 TL1 aylık270 TLBasicÜcretsiz

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Oyunları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.