Geçmişin Klasikleriyle Günümüz Teknolojisi Birleşti: Elektrikli Volkswagen Beetle

Twisted Electrical LLC şirketi tarafından yapılan bir proje kapsamında 1962 model bir Volkswagen Beetle'a elektrik motoru takıldı. Bu sayede elektrikli bir Vosvos ortaya çıktı. Proje detayları ve özellikleri haberimizde.

Geçmişin klasikleri ile günümüz teknolojisi birleşirse nasıl olurdu? Bu sorunun cevabını en yakından almak isterseniz sizlere elektrikli bir Volkswagen Beetle sunabiliriz. Yapılan bu proje kapsamında 1962 model bir Volkswagen Beetle'a yani namıdiğer Vosvos'a elektrik motoru takıldı. İşte karşınızda Tesla pillerine sahip elektrikli Vosvos ve detayları…

1962 model elektrikli Volkswagen Beetle!

Merkezi Kuzey Virginia'da bulunan Twisted Electrical LLC şirketi eski model arabaları günümüz teknolojisini bir araya getirerek modifiyeler yapan bir kuruluş. Bunun yanında otomobil restorasyonu gibi işlerle de ilgileniyorlar. Ancak son yaptıkları proje bu faaliyet alanlarının ikisini de kapsadı diyebiliriz. 61 yaşında gerçekten yaşlanmış sayılabilecek bir Volkswagen Beetle model otomobili elektrikli hale getirdiler.

Projenin başında Blake Rhodes geleneksel otomobil kültürü ile elektrikli otomobil teknolojisini harmanladı. Bunun sonucunda ise 1962 model elektrikli bir Vosvos ortaya çıktı. Proje kapsamında satın alınan Beetle baştan aşağıya restore edildi ve ilk günkü kondisyonuna getirildi. Ardından otomobilin üzerinde bulunan 1.3 litrelik içten yanmalı motor yerinden çıkartıldı.

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Daha sonra otomobile Netgain Hyper 9 isimli, 120 beygir güç ve 173 Nm tork üreten elektrikli bir motor takıldı. Böylece otomobil orijinal motorundaki 40 beygir gücü üçe katlayarak trafikteki diğer sürücülere kendi otomobillerini sorgulatacak bir güce ulaştı. Bu elektrikli motoru besleyecek olan pillerse oldukça şaşırtıcı bir markadan geldi.

Otomobil Tesla Model S pillerine sahip. Tamamen iki farklı mimariye sahip olan otomobiller arasında yapılan ince mühendislik hesapları ile Model S'e ait piller Beetle'ın yapısına uygun olarak yerleştirildi. Buradaki tek üzücü nokta Model S'in fabrika verilerine göre 634 kilometreye kadar ulaşan menzil değeri yerine Beetle'in 160 kilometrelik bir menzile sahip oluşu.

Menzilin neredeyse 4'te 1 oranında düşmesinin sebebi muhtemelen Beetle'ın, Model S'e göre daha küçük oluşu sebebiyle pillerin bölünerek bir kısmının aktarılması olabilir. Bu da tahmin edebileceğiniz üzere menzilde ciddi bir azalma anlamına geliyor.

Peki siz bu proje hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce gelecekte insanlar içten yanmalı motorlara sahip araçlarını bu şekilde elektrikli hale getirerek kullanabilecek mi? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!