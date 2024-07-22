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Gaziantep'te Yapay Zeka ile Granit Kesimi Projesi

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Gaziantep'te iki genç arkadaş, yapay zeka kullanarak granit ve doğal taş kesimindeki kaybı ortadan kaldıracak bir proje geliştirdi. TÜBİTAK desteğiyle kendi şirketlerini kuran gençler, fabrikalara büyük verimlilik sağlayarak önemli kazançlar elde etti.

Gaziantep'te, yapay zekayla granit ve doğal taş kesimindeki kaybı ortadan kaldıracak proje geliştiren iki genç arkadaş, TÜBİTAK desteğiyle kendi şirketlerini kurdu.

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümünden geçtiğimiz dönem mezun olan Semih Poyraz ve Furkan Gümüşbaş, yaklaşık 2,5 yıl önce geliştirmeye başladıkları yapay zeka projesiyle kayaların en az kayıpla kesilmesini sağlayacak bir yazılım geliştirdi.

TÜBİTAK-1512 Girişimcilik Destek Programına yaptıkları başvurunun kabul edilmesiyle projeye destek alan gençler, TÜBİTAK'ın yüzde 3 hissedarlığı ile kendi şirketlerini kurdu.

Gaziantep TEKNOKENT bünyesinde yer alan şirketin girişimcilerinden Semih Poyraz, AA muhabirine, yaklaşık 12 ton olan bir blok taşın yüzde 45'lik zayi olan kısmından en az yüzde 10 verim artırarak ortalama 540 kilogramı kurtardıklarını, günlük 12 blok taş kesimi yapan bir firmaya 6 ayda 132 bin dolar kazanç sağlattıklarını söyledi.

"Yapay zeka bütün olasılıkları hesaplıyor"

Granit ve doğal taş kesim fabrikalarında bir açık bulduklarını belirten Poyraz, yaptıkları işlemi şöyle anlattı:

"Bu probleme yönelik yapay zeka ve görüntü işleme teknolojisini kullanarak verimlilik artırıcı bir optimizasyon sistemi geliştirmeye karar verdik. Bunun sonucunda yaşanacak olan verimle fabrikaların yıllık olan karlarını maksimize etmeyi planladık. Şu anda Ege Bölgesi'nde ve İzmir'de çalıştığımız firmalar var. En iyi optimizasyonu yapay zeka neticesinde elde ediyoruz. Yapay zeka, kamera yardımıyla birçok olasılığı hesaplıyor ve bunun içinde en verimli kesim yöntemini hesaplıyoruz. Kesim sonrası bu kayalar taşlama yapılıyor ve satışa hazırlanıyor."

Poyraz, öğrencilik dönemlerinde katıldıkları projelerin kendi girişim süreçlerinde önemli bir rol oynadığını ve dünyaya daha farklı bakarak, proje düşünmeye başladıklarını söyledi.

Çalışarak ve araştırarak her şeyin yapılabileceğinin mümkün olduğunu ifade eden Poyraz, "Öğrenciyken geliştirmiş olduğumuz projeyi mezun olduktan sonra firmalara satıyor olmak gerçekten gurur verici. Bu projemizde şu an TÜBİTAK'ın yüzde 3 hissedarlığıyla ilerliyoruz. Bu noktada bu durum bize çok artı sağlıyor. Bundan sonraki hedefimiz, global çapta geniş kitlelere ulaşmak. Ortağımla bu alanda öğrenci yetiştirmek için akademi kurduk ve mevcutta 25 öğrenciye eğitim veriyoruz. Bunun da zamanla artacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"Kendi öğrencilerini yetiştirmeye başladılar"

Furkan Gümüşbaş da akademide ortaokul ve lise öğrencilerine robotik kodlama, siber güvenlik ve yazılım üzerine birçok eğitim verdiklerini söyledi. Gümüşbaş, şunları kaydetti:

"Sektörde bu alanda eğitim verilmediğini gördük. Bunu görünce de akademimizi kurarak, yazılım ve robotik kodlama üzerine öğrencilere gerçek hayatta yazılımı nasıl kullanabileceğini gösterdik. Bu süreç bizim için çok keyifli geçiyor ve eğitimlerde şu an 2 haftayı geride bıraktık. Daha çok sınıf açmaya devam ediyoruz. Öğrencilikten sonra bizim bu şekilde başarılı olmamız, gerçekten bizim için çok gurur verici."

Gümüşbaş, Teknofest'e 3 defa katıldıklarını ve roket yarışmasında orta irtifada finale kalıp 3 bin 183 metre yükseğe kadar çıkmayı başararak derece elde ettiklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Teknoloji

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