Furiosa: A Mad Max Saga'nın İlk Fragmanı Yayınlandı

Merakla beklenen Furiosa: A Mad Max Saga'nın ilk resmi fragmanı yayınlandı. Film, Mad Max: Fury Road'un başlangıç hikayesini anlatıyor ve başrollerini Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth paylaşıyor. Fragman, Mad Max hayranlarını Fury Road'a geri götürüyor.

Sonunda merakla beklenen Furiosa: A Mad Max Saga'nın ilk resmi fragmanı geldi. Mad Max: Furry Road'un Imperator adlı oyununun başlangıç ??hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerini ise Anya Taylor-Joy ve Chris Hemsworth paylaşıyor. Ayrıca film George Miller imzası taşıyor. İşte detaylar…

Furiosa fragmanı Mad Max hayranlarını Fury Road'a geri götürüyor!

Film kıyamet sonrası Avustralya'nın çorak arazisinde geçiyor. Anya Taylor-Joy'un canlandırdığı genç Furiosa'nın, savaşmaktan ziyade hayatta kalma mücadelesi veriyor. Ayrıca evine dönmenin yolarını keşfetmeye çalışıyor. Mad Max: Fury Road'da Charlize Theron canlandırdı. Furiosa, kendisini kaçıranlarla Citadel ve Fury Road'un kötü adamı Ölümsüz Joe arasındaki çatışmanın ortasında kalıyor.

Filmde Taylor-Joy'un yanı sıra, birçok popüler oyuncu yer alıyor. Çorak arazideki bir tür kötü tören ustasını çok tanıdık bir isim canlandırıyor. Genç Ölümsüz Joe rolünde Chris Hemsworth yer alıyor. Ayrıca hikaye bize Furiosa'nın ailesinden alındığı andan başlıyor. Ardından War Boys'a liderlik etmek için Joe ile birleştiği zamana kadar olan olayların tam kökenini veriyor.

Marvel Sinematik Evreni filmlerinin çıkış tarihleri ne zaman?

Bununla birlikte Mad Max Furiosa, Furiosa'nın kökenlerini ortaya çıkaracak bir aksiyon macera filmi olma niteliği taşıyor. Dünyaca popüler aktör Chris Hemsworth, Mad Max: Fury Road ön filmi Furiosa'nın ilk fragmanında tamamen tanınmaz hale geldi. 40 yaşındaki Avustralyalı aktör merakla beklenen Mad Max filmi Furiosa için bambaşka bir kılığa büründü. Bunun için uzun, tüylü, omuz hizasında saçları, büyümüş sakalı ve protez burnuyla kötü adam Dementus'a dönüştü.

Filmin yönetmen koltuğunda yine George Miller oturuyor. Kıyamet sonrası çorak topraklardaki bir sonraki macerasında Imperator Furiosa rolünü Anya Taylor-Joy yer üstleniyor. Bununla birlikte Taylor-Joy'a adeta yıldızlar geçidi eşlik ediyor. Chris Hemsworth, Tom Burke, Nathan Jones, Angus Sampson ve Quaden Bayles filmin efsane kadrosundan yalnızca bazıları. Filmin senaryosunu ise Nico Lathouris'e kaleme aldı.