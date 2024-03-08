Fortnite Sunucuları Çevrimdışı: Ne Zaman Açılacak?

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından Fortnite, sunucu hatasıyla gündeme geldi. Aktarılan bilgilere göre Fortnite oyuncuları, "sunucu çevrimdışı" hatasıyla karşılaşıyor. Peki neden böyle oldu? Fortnite sunucuları ne zaman açılacak? İşte tüm detaylar…

Fornite sunucu çevrimdışı: Ne zaman açılacak?

Epic Games tarafından geliştirilen Fortnite, PUBG rakibi bir hayatta kalma oyunu. 2017 yılından beri yeni sezon ve içerikler ile oyuncuların karşısına çıkan çevrim içi yapım, ülkemizde de bir hayli fazla oyuncuya sahip. Bu doğrultuda yakından takip ediliyor. Ancak geçtiğimiz saatlerde yeni güncellemenin yayınlanması ile birlikte oyun için birçok şikayet geliyor.

Fortnite oyuncuları, oyuna girdiklerinde sunucunun çevrimdışı olduğuna dair bir hata mesajıyla karşılaşıyor. Popüler hizmetlerin aktif olup olmadığını gösteren Downdetector sitesi de oyuna erişilemediği yönünde şikayetler geldiğine dair bir rapor gösteriyor. Peki Fortnite sunucu çevrimdışı hatası nedir ve oyun neden çöktü?

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Bugün Fortnite için v29.00 sürümlü güncelleme yayınlandı. Bu güncelleme ile birlikte merakla beklenen 5. Bölüm: 2. Sezon nihayet başladı. Böylelikle yeni içerikler, oyuncuların beğenisine sunuldu. Ayrıca haritada da bazı değişiklikler yapıldı. Tabii oyuna girilemediği için bu değişiklikler de henüz görülemedi.

Aktarılan bilgilere göre Epic Games, şu anda sunucu bakımı yapıyor. Platformun resmi web sitesi üzerinden Fortnite ile ilgili bazı hizmetler üzerinde çalışıldığı belirtiliyor. Bu bakımınsa Türkiye saatiyle 17.00'de sona ermesi planlanıyor. Tabii bu sürenin tahmini olduğunu belirtmek gerekiyor. Yani birkaç dakika erken veya geç de erişime açılabilir.

"Fortnite sunucu çevrimdışı" hatasını çözebilmenin bir yolu yok. Epic Games, bakımı bitirdiği zaman oyuna tekrardan erişim sağlamak mümkün olacaktır. Yani şimdilik beklemekten başka yapacak bir şey yok gibi görünüyor.

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