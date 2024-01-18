Ford Kuga 2024: Yenilenen Tasarım ve Özellikler

Kuga, 2008'den bu yana Ford'un Türkiye'de en çok tercih edilen SUV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ford bir süredir testlerini yaptığı makyajlı Kuga'nın tanıtımını yaptı. Yenilenen Kuga daha modern bir tasarım, geliştirilen teknolojisi ve daha verimli motor seçenekleri ile geliyor. İşte yenilenen Ford Kuga 2024 özelikleri ve yeni tasarımı.

Ford, Kuga'yı hibrit motorlarla güncelledi

Ford Kuga'nın Active donanımı, aracın dış tasarımında ve iç mekanında SUV karakterini güçlendiriyor. Dış tasarımda, siyah plastik kaplama ve gri koruma plakaları, Kuga'ya daha sağlam ve kaslı bir görünüm kazandırıyor. Ayrıca, Active donanımı ile süspansiyon yüksekliğinin de 10 mm kadar yükseltiliyor.

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İç mekanda ise, koyu ahşap detaylar ve özel döşemeye sahip koltuklar, Active donanım seviyesine özgü bir hava katıyor. Ayrıca, Trail sürüş modu, çamur ve kum gibi zorlu zeminlerde daha iyi yol tutuş sağlıyor. Makyajlı Ford Kuga, Active donanım seviyesinin yanı sıra Titanium ve ST-Line donanım seviyeleriyle de tercih edilebiliyor.

Tüm donanım seviyelerinde, SYNC4 bilgi-eğlence sistemi standart olarak sunuluyor. Bu sistem, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve 13.2 inç dokunmatik multimedya ekranı ile birlikte çalışıyor. Orta konsolda fiziksel düğme sayısının azaltılmasıyla, kontrollerin çoğu multimedya ekranına taşındı.

Dizel motor seçenekleri artık Kuga'da sunulmuyor. Giriş seviyesinde 148 beygir güç üreten 1.5 litre EcoBoost motor ve 6 ileri manuel şanzıman bulunuyor. Bu motor seçeneği ülkemize 120 bg güç üretebilen versiyon ile geliyor. Üst seviyede ise önden veya dört tekerlekten çekişli olarak tercih edilebilen 2.5 litre hibrit motor yer alıyor. Bu motor, dört tekerlekten çekişli olarak 180 beygir güç üretiyor.

Ford, makyajlı Kuga ile birlikte PHEV yani şarj edilebilir hibrit motorunu da güncelledi.Yenilenen PHEV motor, 2.5 litre benzinli motoru ile birlikte toplam 240 beygir güç üretiyor. Önceki versiyona göre 18 beygirlik bir artış yapıldı.

Güç artışı ile birlikte 0-100 km/s hızlanma süresi de 7.3 saniyeye kadar düşüyor. Kuga PHEV'in çekme kapasitesi de yüzde 30 artırılarak 2100 kg'a yükseltildi. Bu, aracın daha ağır römork ve karavan çekmesini kolaylaştırıyor. Kuga PHEV, 14.4 kWsa'lik lityum iyon batarya ile WLTP'ye göre 69 km'ye kadar saf elektrikli sürüş menzili sunuyor.

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