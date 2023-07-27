Fiyat performans odaklı HTC U23 tanıtıldı!

Bütçe dostu HTC U23 tanıtıldı. Peki akıllı telefon, teknik özellik, tasarım ve fiyat gibi konularda neler sunuyor? İşte ayrıntılar!

Ürün yelpazesini genişletmek için yoğun mesai harcayan HTC cephesinde giriş segment için çalışmalar hızlandı. Tayvanlı üretici bu kapsamda uygun fiyatlı ve teknik özellikleriyle kullanıcıları üzmeyecek HTC U23 modelini vitrine çıkardı. Peki akıllı telefon neler sunuyor? İşte HTC U23 özellikleri ve fiyatı!

HTC U23 özellikleri

HTC U23; 6.7 inç FHD+ çözünürlüklü OLED bir panelle gelecek. Aynı zamanda ekran 120 Hz tazeleme hızı ve Gorilla Glass Victus sunuyor. Bunun dışında delikli bir ekran tasarımının olduğunu belirtelim.

Akıllı telefonda Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemcisi kullanılıyor. 4 nm mimariye sahip yonga seti; 1x 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), 3x 2.36 GHz ARM Cortex-A710 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510 çekirdeklerine ek olarak Adreno 644 grafik birimine ev sahipliği yapıyor.

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Telefonda 8 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB UFS 2.2 dahili depolama bulunuyor. Öte yandan microSD kart desteği sayesinde depolamada artırıma gidilebiliyor. Kutudan çıkar çıkmaz ise Android 13 tabanlı ColorOS 13.1 arayüzünü çalıştırıyor.

Ön tarafta 32 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 64 Megapiksel ana, 8 Megapiksel ve 2 Megapiksel yardımcı sensörden oluşan üçlü kamera kurulumu bulunuyor. Son olarak 30W destekli 4.600 mAh'lik bir pilden besleniyor.

ÖzellikDeğer Ekran6.7 inç FHD+ OLED, 120 Hz, Gorilla Glass VictusİşlemciQualcomm Snapdragon 7 Gen 1, 4 nm mimari, 1x 2.4 GHz ARM Cortex-A710 (Kryo), 3x 2.36 GHz ARM Cortex-A710, 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A510, Adreno 644 grafik birimiRAM8 GB LPDDR4xDahili Depolama128 GB UFS 2.2MicroSD Kart DesteğiVarİşletim SistemiAndroid 13 tabanlı ColorOS 13.1Ön Kamera32 MegapikselArka Kameralar64 Megapiksel (ana) + 8 Megapiksel + 2 Megapiksel (yardımcı)Batarya4.600 mAh, 30W hızlı şarj desteği

HTC U23 fiyatı

HTC U23 modeli 8 GB + 128 GB opsiyonuyla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Akıllı telefonun fiyat etiketiyse sırasıyla 480 dolar.

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