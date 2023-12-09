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Fiat'tan iddialı giriş: Yeni pikap modeli Fiat Titano!

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İtalyan markası Fiat, Cezayir'de açtığı fabrika ile yeni pikap modeli Fiat Titano'yu tanıttı. Off-road sevenler için tasarlanan Titano, Ford Ranger, Mitsubishi L200 ve Nissan Navara gibi modellere rakip olacak.

Globalleşme ve büyüme hedefleri doğrultusunda çeşitli adımlar atan İtalyan markası Fiat yeni bir alana daha yelken açıyor. Cezayir'e açılan fabrikayla birlikte yeni modellerin haberleri gelmeye başladı. Uzun zaman sonra pikap segmentine tekrardan göz diken Fiat bu kez iddialı bir giriş yapıyor. İşte Fiat markasının yeni pikap modeli Fiat Titano ve detayları…

Off-road denince akla gelen ilk model olmayı planlıyor!

İtalyan markanın pikap sektörüne yeniden dönüşü olarak nitelenen Fiat Titano, markanın sevilen modeli Doblo'nun da üretiminin Bursa fabrikasından kaydırıldığı Cezayir fabrikasında yapılıyor. Cezayir ve bulunduğu bölgede satışların hedeflendiği Titano modeli özellikle Ford Ranger, Mitsubishi L200, Nissan Navara gibi modellere kafa tutuyor.

Araca önden bakıldığında dev bir ızgara sizleri karşılıyor. Genel hatlarda sert ve güçlü çizgilere sahip olan model off-road sevenler için tasarım olarak gereken her şeyi sunuyor. Cezayir piyasasına da uyması istenen model için birçok opsiyon seçeneği mevcut zira aracın tanıtım görsellerinde elektrikli koltuklar göze çarpmakta.

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Aracın üretimine dönersek aslında "ortak mimari" dediğimiz bir sistemle üretiliyor. Modelin temelleri Peugeot Landtrek pikap modeline ait. Peugeot Landtrek modeli de aslında Çin asıllı Changan Kaicene F70 modeli ile aynı altyapıya sahip. Kısacası İtalyan Titano aslında uzaktan akrabalık olsa da Çin asıllı diyebiliriz.

Titano modeline geri dönersek araç bugün itibariyle Cezayir'de satışa sunuldu. 1.9 litrelik hacme sahip motor ile satılan Titano bu ünite ile 350 Nm tork ve 150 Hp güç üretiyor. Bu üniteye 6 ileri manuel şanzıman ile hükmediyorsunuz. Aracın arazi yetenekleri ile alakalı konularda henüz test videoları yayınlanmadı ilerleyen günlerde gelecektir.

Peki siz Fiat Titano hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Cezayir Ford Fiat Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

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