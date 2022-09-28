Ülkemizde çok sevilen ve iyi satış rakamlarına ulaşan Fiat Egea Sedan modelinin fiyat listesi ile karşınızdayız.

Otomotiv sektöründeki olumsuz hava sürüyor. Bundan birkaç ay öncesine kadar 100 bin bandında satılan araçların fiyatları; artan döviz kuru, çip krizi ve Rusya-Ukrayna savaşı gibi nedenlerden dolayı 400 bin seviyelerine kadar çıktı. Ülkemizde en çok satılan otomobillerden Fiat Egea da bu durumdan etkilendi ve düşük fiyat konseptinden saparak sürücüleri bir hayli üzdü. Peki otomobilin 2022 model yılı fiyat listesi ne durumda?

Fiat Egea özellikleri ve 2022 fiyat listesi

Fiat Egea Sedan; ülkemizde dört motor seçeneğiyle satışta. Benzinli 1.4 Fire; 95 HP güç ve 127 Nm torkla geliyor. 6 ileri manuel şanzımanla gelen motorun ortalama yakıt tüketimi 6,4 litre. Dizel 1.3 M.Jet, 95 HP güç ve 200 Nm tork üretebiliyor. 5 ileri manuel şanzımanın bulunduğu motorun yakıt tüketimi de 4,1 litre.

Benzinli ve elektrikli motorun kombineli çalıştığı 1.5 hibrit T4, 130 HP güç ve 240 Nm torka sahip. 7 ileri otomatik şanzımanla gelen motorun fabrika verilerine göre ortalama yakıt tüketimi ise 5 litre. Dizel 1,6 M.Jet; 130 HP güç ve 320 Nm tork üretebiliyor. Otomatik ve manuel şanzıman seçeneği bulunan motorda ortalama 4,3 ila 4,7 litre yakıt tüketimi mevcut.

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Fiat Egea donanım paketlerinin standart özelliklerin üzerine getirdiği yenilikler ise şöyle;

Easy

Yeni FIAT Logosu ve Yeni Parlak Siyah Ön ızgara

Yeni ön tamponlar

Krom detaylı yeni direksiyon

Yeni TFT gösterge paneli

Opsiyonel 7" Tablet Ekran

Lounge

Full LED Ön Farlar

Yeni 10" Tablet Ekran ve Carplay / Android Auto Desteği

7" Renkli Dijital Gösterge Paneli

Kör Nokta Uyarı Sistemi

17" Elmas Kesim Alaşımlı Jantlar

Urban

Yeni FIAT Logosu ve Yeni ön tampon krom detaylar

Yeni İmza LED Gündüz Farları

Full LED Ön Farlar

Carplay / Android Auto destekli 7" Tablet Ekran

Opsiyonel 10" Tablet Ekran

Fiat Egea Sedan 2022 fiyat listesi