Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişti! Sosyal medya yıkılıyor
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Bugün akşam saatlerinde yapılan oylamanın ardından Cumhuriyetin 100. yılına özel Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişti.
Bugün akşam saatlerinde gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe taraftarını sevindirecek bir haber paylaşacaklarını söyledi. Ardından Cumhuriyetin 100. yılında stadyumun isminin değişmesi için öneride bulunulduğunu söyledi. An itibariyle bu karar kabul edildi ve Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişti.
Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişti! O artık Atatürk Stadyumu
Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun adı 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın önerisinin ardından Cumhuriyetin 100. yılı için Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi.
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Fenerbahçe stadının adı "Fenerbahçe Atatürk Stadyumu" diye değişmesi gündemde.— Haberler.com (@Haberler) November 24, 2022
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