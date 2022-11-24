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Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişti! Sosyal medya yıkılıyor

Teknoloji Haberleri

Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişti! Sosyal medya yıkılıyor

Bugün akşam saatlerinde yapılan oylamanın ardından Cumhuriyetin 100. yılına özel Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişti.

Bugün akşam saatlerinde gazeteci Uğur Dündar, Fenerbahçe taraftarını sevindirecek bir haber paylaşacaklarını söyledi. Ardından Cumhuriyetin 100. yılında stadyumun isminin değişmesi için öneride bulunulduğunu söyledi. An itibariyle bu karar kabul edildi ve Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişti.

Fenerbahçe Stadyumu'nun ismi değişti! O artık Atatürk Stadyumu

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nun adı 1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya'nın önerisinin ardından Cumhuriyetin 100. yılı için Atatürk Stadyumu olarak değiştirildi.

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1907 Fenerbahçe Derneği Başkanı Rıfat Perahya, Cumhuriyetin 100. yılında stadyumumuzun adının ATATÜRK STADYUMU olmasını önerdi.

Öneri dakikalarca ayakta alkışlandı.

— Uğur Dündar (@ugurdundarsozcu) November 24, 2022

Cem Yılmaz: Nasıl müjdeli bir haberden sonra sahneye çıkıyorum. Stadımızın yeni ismi hayırlı olsun.

— Ahmet Ercanlar (@ahmetercanIar) November 24, 2022

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Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Uğur Dündar Fenerbahçe Teknoloji Haberler

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