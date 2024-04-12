Fallout 4 Yeni Nesil Konsollarda ve Steam Deck'te Oynanabilecek

İlk olarak 2015 yılında erişime açılan Fallout 4, önümüzdeki günlerde büyük bir güncelleme almaya hazırlanıyor. Bu paketle birlikte oyunu yeni nesil konsollarda ve Steam Deck'te oynamak mümkün olacak. Güncellemenin ücretsiz sunulacağı da belirtildi.

Fallout 4 için büyük güncelleme yolda

Bethesda, Fallout 4'ün 25 Nisan'da tüm platformlarda büyük bir ücretsiz güncelleme alacağını duyurdu. Bu güncellemeyle birlikte sevilen bilim kurgu-aksiyon oyununu Xbox Series X/S, PlayStation 5, PC ve Steam Deck'te oynamak mümkün olacak.

Güncelleme, Fallout 4'ü Xbox Series ve PS5'e yükseltecek. Bethesda, yeni nesil konsollarda daha hızlı yükleme süresi, daha yüksek çözünürlük ve 60 FPS için performans ve kalite modu seçenekleri ekleyeceğini açıkladı. Şirket ayrıca konsollarda kararlılık düzeltmeleri ve hata iyileştirmeleri sağlayacak.

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Oyunun PC sürümü için verilecek güncelleme, geniş/ultra geniş ekran desteği ekleyecek. Bethesda ayrıca içerik oluşturucuları için modlama araçlarında birtakım güncellemeye gideceğini açıkladı. Oyunun Japonca ve Çince dillerini kullanarak giriş yapma sorunları da çözülecek.

Bethesda, yeni güncellemeyi kutlamak amacıyla Creation Club modunu ve birçok eşyayı oyuncular için ücretsiz olarak yayınlayacak. Fallout 4 ayrıca Steam'in yanında Epic Games Store üzerinden erişilebilir olacak. Ayrıca oyun, güncellemenin ardından Steam Deck'te de oynanabilecek.

Fallout serisi son zamanlarda dizi uyarlamasıyla gündemde. İlk olarak 2020 yılında duyurulan Fallout uyarlaması, nükleer bir savaşın ardından kıyamete dönen bir dünyada geçecek. Söz konusu yapımın yönetmen koltuğunda, dünyaca ünlü HBO dizisi Westworld'ün yaratıcılarından Lisa Joy ve Jonathan Nolan oturuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Fallout dizisini izleyecek misiniz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.