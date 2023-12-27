Fallout 4 Modu Fallout London için Yeni Fragman ve Çıkış Tarihi Paylaşıldı

İlk olarak 2015 yılında yayınlanan Fallout 4, oyuncular tarafından hazırlanan modlar ile ayakta kalmaya devam ediyor. Bu kapsamda geliştirilen Fallout 4 modu Fallout London için yeni bir fragman ve çıkış tarihi paylaşıldı. Fallout 4'ün kıyamet sonrası dünyasını radyasyonlu bir Londra'ya dönüştürecek.

Fallout London 2024'te çıkıyor

Fallout 4'ü temel alan yeni oyun modu Fallout London 26 Nisan 2024'te sunulacak. FOLON ekibi tarafından dört yılı aşkın süredir geliştirilen mod, oyunu neredeyse baştan aşağı değiştirecek. Oyuncular, tamamen yenilenmiş bir Londra haritasına dahil edilecek.

Geliştirici ekip, amaçlarının "cilalanmış ve kusursuza yakın" bir deneyim sunmak olduğunu söyledi. Bu kapsamda modun çıkış tarihini de birkaç ay ertelemek zorunda kaldı. Bu süreç içerisinde herhangi büyük sorundan kaçınmak için kapsamlı testler gerçekleştirilecek.

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Aslında 26 Nisan tarihinin rastgele belirlenmediğini de hatırlatalım. Amazon Prime Video tarafından hazırrlanan Fallout dizi uyarlaması, 12 Nisan'da çıkacak. FOLON'un London modu da bu tarihten 12 gün sonra sunulacak.

Oyuncuların neler bekleyebileceğini göstermek için FOLON; çeşitli mekanları, görevleri ve radyasyonlu Londra'yı gösteren 13 dakikalık bir oynanış videosu da yayınladı. Fallout 4'e dayanıyor olsa da, yepyeni bir deneyim oyuncuları bekliyor.

Fallout London modu, çorak topraklardaki macerayı Londra'ya taşıyarak serinin hayranlarını meraklandırmayı başardı. Çıkış tarihi 26 Nisan olarak belirlendiği için bir süre daha beklemeniz gerektiğini hatırlatalım.

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