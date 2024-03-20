Facebook Hesap Dondurma İşlemi Nasıl Yapılır?

Günümüzde sosyal medyaya ara vermek veya hesaplarını tamamen kapatmak isteyenlerin sayısı oldukça arttı. Her sosyal medya platformu çeşitli seçenekler sunuyor olsa da Facebook ve Instagram hesap dondurma ve hesap silme seçenekleri sunuyor. Biz de Facebook hesap dondurma linki dahil tüm detayları paylaşıyoruz.

Yani her şeyi yok edecek olan hesap silme işlemi yerine hesap dondurma işlemini tercih ederek sosyal medyaya bir süreliğine ara verebilirsiniz. Facebook dondurma linki üzerinden işlemleri nasıl gerçekleştireceğinizi bu rehberimizde anlatıyoruz.

Facebook dondurma öncesinde bilmeniz gerekenler

1 – Hesabınızı dondurduğunuzda insanlar size ulaşamayacak ve Facebook'ta göremeyecek. Arkadaş listelerinde veya mesaj kutularında "Facebook Kullanıcısı" şeklinde profil resmi olmadan kalmaya devam edeceksiniz.

2 – Yukarıda belirttiğimiz gibi hesap silme işleminin aksine dondurduğunuzda kaldığınız yerden kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Ancak bizim tavsiyemiz her ihtimale karşı fotoğraflarınızı ve diğer önemli içeriklerinizi yedeklemeniz.

Not: Sosyal medyaya daha doğrusu Facebook'a ara vermek yerine tamamen veda etmek isteyenler aşağıdaki linkten Facebook Silme rehberimize ulaşabilir.

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap dondurma nasıl yapılır?

Facebook'a ara verme işlemini iki dakikadan daha kısa bir süre içerisinde tamamlayabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek veya dondurma linki kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Gelin, şimdi sözü daha fazla uzatmadan Facebook dondurma nasıl yapılır? sorusunun cevabına geçelim.

1 – Facebook hesabınıza giriş yapın ve resimde gösterdiğimiz gibi sayfanın sağ üst köşesinde bulunan ters üçgene tıklayın.

2 – Ters üçgene tıkladıktan sonra açılan menüden "Ayarlar" seçeneğine tıklayın.

3 – Ayarlar sayfası açıldıktan sonra işlemi gerçekleştirmemizi sağlayacak olan "Facebook Bilgilerin" bölümüne tıklıyoruz.

4- Facebook Bilgilerin'e girdikten sonra resimdeki gibi Dondurma ve Silme seçeneğine tıklayın.

5- Karşınıza Hesabı Dondur ve Hesabı Kalıcı Olarak Sil seçenekleri çıkacak. Aşağıdaki resimde size gösterdiğimiz gibi işaretleyin ve hesabı dondurma işlemine devam et butonuna basın.

6 – Şifrenizi girdikten sonra hesap dondurma işlemini başarıyla tamamlamış olacaksınız.

Facebook dondurma linki

Son olarak, eğer Messenger hesabınızı dondurmak istiyorsanız, Facebook dondur işlemini daha önce yapmış olmalısınız. Aksi takdirde Messenger dondurma işlemini yapamazsınız.

Dondurulan hesap tekrar nasıl açılır?

Hesap dondurma işlemini gerçekleştirdikten sonra hesabınızı tekrar aktif hale getirmeniz ve kaldığınız yerden kullanmaya devam etmeniz mümkün. Hesabınız yeniden açmak için yapmanız gereken tek şey Facebook'a kullanıcı adı / e-posta ve şifre ile giriş yapmak. Hesabınız otomatik olarak aktif hale getirilecektir.