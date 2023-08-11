Euro Truck Simulator 2 Fiyatı Yüzde 101 Oranında Zamlandı

Türkiye'de son yıllarda yükselen enflasyon ve dolar kurunun neticesinde oyun fiyatları önemli seviyede arttı. Bundan birkaç yıl önce çift haneli fiyatlara satılan popüler oyunlar, üç haneyi çoktan geçti. Son olaraksa Türk oyuncuların kalbinde ayrı bir yeri olan Euro Truck Simulator 2, aradan geçen bir yılın ardından yine zamlandı.

Euro Truck Simulator 2 fiyatı için yüzde 101 oranında zam!

Türkiye'de yükselen döviz kuruna karşı yerel fiyatlandırma uygulayan platformlardan Steam, geçtiğimiz yıl dolar kurunu 1.8 TL'den 10 TL'ye çıkardı. Bu da büyük zamların başlangıcı oldu. Bu doğrultuda şimdiye kadar pek çok AAA kalitede yapımın fiyatı arttı ve artmaya da devam ediyor.

Son olarak SCS Software tarafından geliştirilen popüler oyunlar için zam yapıldı. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl yapılan artışın ardından fiyatı 149 TL'ye yükselen Euro Truck Simulator 2, bugün yüzde 101 oranında yapılan zam ile birlikte artık 299 TL.

Ardı arkası kesilmiyor: Arma oyunlarına devasa zam geldi

2008 yılında piyasaya sürülen serinin ilk oyunu Euro Truck Simulator de zamlandı. Söz konusu yapımın fiyatı 36 TL'den 78 TL'ye yükseldi. Bu da yüzde 117 oranında bir artışa denk geliyor. Bunun yanı sıra ETS bir yana American Truck Simulator için de bir zam söz konusu.

Yüzde 101 oranında yapılan zammın ardından American Truck Simulator'ın fiyatı 149 TL'den 299 TL'ye yükseldi. Ana oyunlar ile birlikte DLC'lerin fiyatlarının da yukarı yönlü güncellendiğini belirtmek gerekiyor.

NameEski FiyatıYeni (Zamlı) Fiyatı Euro Truck Simulator36,00 TL78,00 TL (+117%)Euro Truck Simulator 2149,00 TL299,00 TL (+101%)American Truck Simulator149,00 TL 299,00 TL (+101%)Euro Truck Simulator 2 – Turkish Paint Jobs Pack7,00 TL16,00 TL (+129%)

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