ESTÜ'lü dünya ikincisi takımın hedefi yeni başarılar

İTAM Tarafından düzenlenen ESTekFest-2023, Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'nde başladı

ESTÜ Solar Team'in kaptanı Mehmet Hızırer:

"World Solar Challenge'de yarışmayı planlıyoruz"

"Yarışı bitirebilen ilk ve tek Türk takımı"

ESKİŞEHİR - Eskişehir Teknik Üniversitesi öğrencilerinin geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan araçlar ülke ve dünya genelinde derece elde ederken, proje takımı yeni başarılar için çalışıyor.

İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ESTekFest-2023, Eskişehir Teknik Üniversitesi 2 Eylül Kampüsü'nde başladı. Etkinlikte bir çok proje takımı geliştirdikleri ürünleri sergiliyor. Elektrik elektronik mühendisliği üçüncü sınıf öğrencisi Mehmet Hızırer'in takım kaptanlığı yaptığı ESTÜ Solar Team güneş enerjisiyle çalışan araçları tasarlıyor. ESTÜ'de öğrenim gören öğrencilerin tasarladığı iki araçtan biri Güney Afrika katıldığı yarışta dünya ikinciliğini elde etti. Diğer araç ise iki senedir Teknofest'te de katılırken ilk katıldıklarında 6'ncılık, bu yıl ise 2'ncilik elde etti. Ekip araçlarını geliştirerek bu başarılarını bir üst seviyeye taşımak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

"İlk ve tek Türk takımı"

ESTÜ Solar Team'in kaptanı Mehmet Hızırer başarıları ve araçları hakkında şöyle konuştu;

"Burada güneş enerji aracımızdan bahsedelim ilk başta. Güneş enerji aracımız Güney Afrika yarışlarında dünya ikincilliği elde etti ve Avustralya'da gerçekleşen 3 bin kilometrelik World Solar Challenge Darwin'den Adelaide de gittiğiniz aslında bir yarış. Burada da bitirebilen ilk ve tek Türk takımı şuanda. Teknofest aracımızdan bahsedersek de biz aslında güneş enerjili araç takımı olarak kurulmuştuk. Son iki senedir de elektrikli araç yarışlarına katılıyoruz. İlk katıldığımız sene 6'ncılık, bu sene de 2'ncilik elde ettik. Bu şekilde başarılarımız devam edecek."

"Daha yüksek hızlara ulaşabiliyoruz"

Projeleri hakkında da bilgi veren Mehmet Hızırer, "Aslında bu araç tamamıyla güneş enerjisi ile gidebilecek şekilde tasarlandı. Zaten burada da 3 bin kilometrelik bir parkuru tamamladığında bunu da göstermiş oldu. Bu güneş enerjili aracımız, 120 kilometre hıza çıkabiliyor. 200 kilogram gibi de bir ağırlığı var. Teknofest aracımız da, 90 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 250 kilogram civarında da bir ağırlığı var. Bu menziller aslında aracın ağırlığına göre değişebiliyor. Elektrikli aracımızda ağırlığı arttırdığımız ve bataryayı koyduğumuzda daha uzun menzillere hatta daha yüksek hızlara ulaşabiliyoruz. Şu anda görmüş olduğunuz güneş enerjili aracımızın adı Sanatolya 2. Bunun üstünde hem aerodinamik hem elektrik-elektronik ekipmanlarında bir yenilemeye giderek Avrupa'daki yarışlara katılmayı planlıyoruz. Bu Avrupa'daki yarışlardan sonra da tekrardan takımımızın ana hedefi olan World Solar Challenge'de yarışmayı planlıyoruz. Bu süreçte de elektrikli araçlar ile teknofest yarışlarında da ilerlemeyi düşünüyoruz. Aslında burada güneş enerjili aracımızda da önceden yapmış olduğumuz bir yatırımla bedavaya ilerleyebilirsiniz. Bu şekilde de bir avantajı var" diye konuştu.