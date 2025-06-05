Eskişehir Teknik Üniversitesi Hidroana Takımı, Polonya'da Türkiye'yi Temsil Edecek

Sürdürülebilir enerji ve temiz geleceği teşvik etmek amacıyla 2007 yılından bu yana hidrojen enerjili araçlar geliştirip yurt içi ve dışındaki yarışmalarda çeşitli başarılar elde eden Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) proje ekibi "Hidroana", 10-15 Haziran'da Polonya'da düzenlenecek Shell Eco-Marathon Yarışı'nda Türkiye'yi temsil edecek.

ESTÜ Mühendislik Fakültesi bünyesinde alternatif enerji kaynaklarına dikkati çekmek amacıyla kurulan 35 kişilik ESTÜ Hidroana Takımı, bugüne kadar yurt içi ve dışında katıldığı yarışmalarda birçok derece elde etti.

Shell Eco-Marathon'da 2022 yılında Avrupa üçüncülüğü ve 2023'te TEKNOFEST kapsamında düzenlenen TÜBİTAK Efficiency Challenge'da "hidromobil" kategorisinde Avrupa dördüncülüğü elde eden ekip, 2024 yılında aynı yarışta Avrupa beşincisi oldu. Her yıl araçlarında teknik iyileştirmeler yapan ekip, bu yıl Polonya'da şampiyonluk hedefliyor.

Takımın akademik danışmanı ESTÜ Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi İrfan Töre, AA muhabirine, yenilenebilir enerjinin çevre, iklim ve gelecek nesiller açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Takımlarının elde ettiği başarılarla adeta marka haline geldiğini ifade eden Töre, "Yenilenebilir enerji yani sıfır karbon emisyonuyla çalışan hidrojen enerjili ve elektrikli araçlar üretmeye yönelik bir sürecimiz oldu. TÜBİTAK tarafından düzenlenen yarışmalarda güzel dereceler elde ettik." dedi.

"Farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz"

Töre, Hidroana'nın projelerle farkındalık oluşturmayı hedeflediğinin altını çizerek, şöyle konuştu:

"Takımımızda mühendislik fakültesi başta olmak üzere farklı disiplinlerden gönüllü öğrenciler yer alıyor. Shell Eco-Marathon'un yanı sıra TÜBİTAK'ın hidrojen enerjili araç yarışlarına da aktif olarak katılıyoruz. Bu yıl sınıfının en hafif ve aerodinamik aracıyla yarışta şampiyonluğu hedefliyoruz."

Töre, ESTÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Özcan ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Onur Kaya'nın kendilerine önemli destekler verdiğini vurguladı.

Takım kaptanı olan Makine Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Enes Eyigün, 3 yıldır Hidroana ekibinde yer aldığını ve bu yıl kaptanlık görevini üstlendiğini belirtti.

Geçen yıl tasarlanan araçta yaşanan bazı sorunları bu sene çözdüklerini belirten Eyigün, "Motor, aksam ve kaporta üzerinde değişiklikler yaptık. Çok yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Artık, yarışa hazırız. Hedefimiz şampiyonluk." dedi.

Takımın mekanik şefi ve Makine Mühendisliği 3'üncü sınıf öğrencisi Ayça Kapusuz, 3 yıldır görev aldığı ekipte aracın tüm mekanik süreçlerinde aktif rol üstlendiğini kaydetti.

Yarışlara büyük planlamayla hazırlandıklarına dikkati çeken Kapusuz, şunları ifade etti:

"Aracımızın tüm mekanik özelliklerini aerodinamik yapıya uygun şekilde yeniledik. Hedefimiz derece almak. Kendimi takıma ait hissediyorum. Mezun olduktan sonra da ekibe destek vermeye devam edeceğim."

Elektrik-Elektronik Mühendisliği 4'üncü sınıf öğrencisi Zeynep Selin Hatunoğlu da ekibin elektrik biriminde görev yaptığını belirterek, "Bu yıl aracımız hem mekanik hem elektriksel anlamda büyük bir değişim geçirdi. Verimlilik odaklı bir yarışa hazırlandık. Sürekli testler yaptık. Bu yıl emeğimizin karşılığını almayı ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeyi umuyoruz." diye konuştu.