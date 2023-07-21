Epic Games Yaz İndirimleri Başladı: İşte Öne Çıkan Oyunlar
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Oyuncuların Steam'den sonra en çok tercih ettiği ikinci dijital oyun mağazası Epic Games Store'da kısa süre önce Yaz İndirimleri başladı. Red Dead Redemption 2'den Dying Light'a kadar pek çok türden yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte Epic Games Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar...
Oyuncuların Steam'den sonra en çok tercih ettiği ikinci dijital oyun mağazası Epic Games Store'da kısa süre önce Yaz İndirimleri başladı. Red Dead Redemption 2'den Dying Light'a kadar pek çok türden yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte Epic Games Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar…
Epic Games Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar!
Dünyanın en iyi hikayeli oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2, yüzde 67 oranında indirimle birlikte 1.150 TL'den 379,50 TL'ye düştü. En popüler spor oyunlarından FIFA 23 ise yüzde 75'lik indirimle birlikte 699.99 TL yerine 174.99 TL'ye alınabilir.
Öte yandan geçtiğimiz günlerde Steam'de zamlanarak 349 TL'ye satılmaya başlanan Dying Light ise Epic Games Store'da şu anda 17.70 TL. Zamlı fiyat buraya henüz yansımadı. Üstüne indirim de olunca oldukça düşük bir fiyata alınabilir oldu.
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Epic Games Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
Oyunİndirimli FiyatıNormal FiyatıRed Dead Redemption 2379,50 TL (-67%)1.150 TLFIFA 23174,99 (-75%)699,99 TLDying Light17,70 (-70%)59 TLGrand Theft Auto (GTA) 5275,62 TL (-50%)551,25 TLDead Island 2321,75 TL (-25%)429 TLAlan Wake Remastered19,60 TL (-60%)49 TLFar Cry 6174,75 TL (-75%)699 TLSnowRunner82,50 TL (-45%)150 TLTom Clancy's Ghost Recon Wildlands117,80 TL (-80%)589 TLAssassins Creed Odyssey139,80 TL (-80%)699 TLBorderlands 346,35 TL (-85%)309 TLCities: Skylines84 TL (-70%)280 TLFor Honor52,35 TL (-85%)349 TLWatch Dogs: Legion40,35 TL (-85%)269 TLNeed for Speed Unbound359,99 TL (-70%)1.199,99 TLChivalry 234,50 TL (-50%)69 TLMetro Exodus37,40 TL (-80%)187 TLDead Space699,99 TL (-30%)999,99 TLThe Outlast Trials228,65 TL (-15%)269 TL
Epic Games Steam Teknoloji Haberler
Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimler sırasında satın almayı düşündüğünüz bir oyun var mı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.