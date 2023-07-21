Epic Games Yaz İndirimleri Başladı: İşte Öne Çıkan Oyunlar

Oyuncuların Steam'den sonra en çok tercih ettiği ikinci dijital oyun mağazası Epic Games Store'da kısa süre önce Yaz İndirimleri başladı. Red Dead Redemption 2'den Dying Light'a kadar pek çok türden yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte Epic Games Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar...

Oyuncuların Steam'den sonra en çok tercih ettiği ikinci dijital oyun mağazası Epic Games Store'da kısa süre önce Yaz İndirimleri başladı. Red Dead Redemption 2'den Dying Light'a kadar pek çok türden yapım, düşük fiyatla buluştu. İşte Epic Games Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar…

Epic Games Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar!

Dünyanın en iyi hikayeli oyunları arasında yer alan Red Dead Redemption 2, yüzde 67 oranında indirimle birlikte 1.150 TL'den 379,50 TL'ye düştü. En popüler spor oyunlarından FIFA 23 ise yüzde 75'lik indirimle birlikte 699.99 TL yerine 174.99 TL'ye alınabilir.

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Steam'de zamlanarak 349 TL'ye satılmaya başlanan Dying Light ise Epic Games Store'da şu anda 17.70 TL. Zamlı fiyat buraya henüz yansımadı. Üstüne indirim de olunca oldukça düşük bir fiyata alınabilir oldu.

Oyuncular mutlu: Epic Games, popüler oyunu ücretsiz hale getirdi!

Epic Games Yaz İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;