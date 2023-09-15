Epic Games'te Eylül İndirimleri Başladı

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Epic Games'te oyuncular için Eylül İndirimleri etkinliği başladı. Red Dead Redemption 2'den It Takes Two'ya kadar pek çok popüler yapım düşük fiyatla buluştu.

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Epic Games'te oyuncular için Eylül İndirimleri etkinliği başladı. Red Dead Redemption 2'den It Takes Two'ya kadar pek çok popüler yapım düşük fiyatla buluştu. İşte Epic Games'teki indirim sırasında öne çıkan oyunlar…

Epic Games'te büyük indirim etkinliği başladı!

Büyük kampanya kapsamında hikayesi ile oyuncuların gönlünde taht kuran Red Dead Redemption 2, yüzde 67 indirim ile birlikte 1.150 TL'den 379,50 TL'ye düştü. Aksiyon macera türündeki It Takes Two ise 399,99 TL yerine 139,99 TL.

Öte taraftan şehir yönetme simülasyonu Cities: Skylines'ın fiyatı 280 TL'den 84 TL'ye düşmüşken, Grand Theft Auto ya da kısa adıyla GTA 5 ise 551,25 TL yerine 275,62 TL. Öne çıkan diğer oyunlara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Epic Games Eylül İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli Fiyatı Red Dead Redemption 21.150 TL379,50 TL (-67%)It Takes Two399,99 TL139,99 (-65%)Grand Theft Auto (GTA) 5551,25 TL275,62 TL (-50%)STAR WARS Jedi: Survivor1.199,99 TL839,99 TL (-30%)Ghost Recon Breakpoint699 TL139,80 TL (-80%)Battlefield 2042599,99 TL179,99 TL (-70%)Cities: Skylines280 TL84 TL (-70%)Need for Speed Unbound1.199,99 TL359,99 TL (-70%)The Elder Scrolls 5: Skyrim Special Edition349 TL87,25 (-75%)SnowRunner150 TL75 TL (-50%)Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands589 TL117,80 TL (-80%)For Honor349 TL52,35 TL (-85%)F1 231.199,99 TL719,99 (-40%)Metro Exodus187 TL37,40 TL (-80%)Dead Space999,99 TL599,99 TL (-40%)Mount & Blade 2: Bannerlord349,99 TL279,99 TL (-20%)Disco Elysium – The Final Cut61 TL15,25 TL (-75%)PC Building Simulator 2161 TL120,75 (-25%)A Plague Tale: Requiem550 TL275 TL (-50%)Battlefield 5499 TL99,99 TL (-80%)

İndirimler, 28 Eylül itibariyle son bulacak.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hangi oyunları satın alacaksınız? Fikirlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.