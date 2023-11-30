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Epic Games Store Ücretsiz Oyunları Açıklandı

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Epic Games Store, Mighty Fight Federation ve Jitsu Squad isimli dövüş oyunlarını ücretsiz olarak sunacak.

Steam geçtiğimiz haftalarda Türkiye'de dolar kuruna geçerek birçok oyunun fiyatının zamlanmasına yol açtı. Epic Games ise hala Türk lirası üzerinden fiyatlandırma yapıyor. Platform ayrıca her haftanın klasiği olarak oyun dağıtmaya devam ediyor. 30 Kasım-7 Aralık için de Epic Games Store ücretsiz oyunu açıklandı.

Epic Games ücretsiz oyunları, Mighty Fight Federation ve Jitsu Squad oldu

Epic Games Store, önümüzdeki hafta boyunca iki dövüş oyununu ücretsiz hale getirecek. Mighty Fight Federation ve Jitsu Squad isimli yapımlar, hem aksiyon hem de dövüş dinamiklerini bir arada bulunduruyor. Ayrıca her ikisi de co-op desteğine sahip.

Mighty Fight Federation, bir arena dövüşünü temel alıyor. Rakiplerinizi duvara vurma, havaya fırlatma ve farklı kombatlar ile alt etmenize izin veriyor. Oyunda farklı tarzlarda özelliklere sahip 14 karakter bulunuyor. Ayrıca ister hikayeli isterseniz de çok oyunculu dövüşebilirsiniz.

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Jitsu Squad ise hızlı tempoda dövüş dinamikleriyle ön plana çıkıyor. Marvel vs. Capcom'dan ilham aldığını söyleyen geliştirici, 4 oyunculu bir beat 'em up deneyimi vadediyor. Oyunda, karakterler arasında geçiş yapabiliyor ve tüm ekibi tek başınıza kontrol edebilirsiniz.

Epic Games Store kullanıcıları, Mighty Fight Federation ve Jitsu Squad'ı bugünden 7 Aralık'a kadar ücretsiz olarak edinebilir. Bu oyunların güncel fiyatı ise sırasıyla 49 TL ve 33 TL şeklinde.

Peki siz Epic Games ücretsiz oyunu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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