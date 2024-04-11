Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Epic Games Store, Ghostrunner Oyununu Ücretsiz Veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Steam rakibi Epic Games Store, geçtiğimiz yıllardan beri her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz dağıtıyor. Platform, bu etkinliği sayesinde kullanıcı sayısını sürekli artırıyor. Peki Epic Games Store, bu hafta hangi oyunu ücretsiz veriyor?

Epic Games Store, Ghostrunner oyununu bedava hale getirdi

Epic Games Store, geçen hafta The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief adlı oyunları ücretsiz dağıtmıştı. Söz konusu bu iki yapım, oyuncular tarafından beğenildi. Bu haftanın oyunu da beğenilecek gibi görünüyor.

Epic Games Store, popüler aksiyon platform oyunu Ghostrunner'ı ücretsiz hale getirdi. Yapımı bugünden itibaren 18 Nisan saat 18.00'e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kalıcı olacağını belirtelim. Yani sonsuza kadar hesabınızda kalacak.

GTA benzeri uzay oyununun çıkış tarihi "yanlışlıkla" açıklandı!

Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyuna sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

2. Adım: "Ghostrunner" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma (0 TL) butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Ghostrunner nasıl bir oyun? İşte sistem gereksinimleri

One More Level ve Slipgate Ironworks tarafından ortak geliştirilen Ghostrunner, bilim kurgu ve aksiyon oyunu olarak biliniyor. Distopik bir şehirde geçen oyunda oyuncular, bir kılıç ustası olarak zorlu platformlar üzerinde ilerlemeye çalışıyor. Tabii düşmanlar da eksik olmuyor.

Ghostrunner sistem gereksinimleri şu şekilde;

GereksinimMinimumTavsiye Edilenİşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 x64Windows 7, 8.1, 10 x64İşlemci: Intel Core i5-2500K (4 * 3300)Intel Core i7-6700K (4 * 4000)AMD Phenom II X4 965 (4 * 3400)AMD Ryzen 5 1500X (4 * 3500)RAM: 8 GBEkran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 (2048 MB)NVIDIA GeForce GTX 970 (4096 MB)AMD Radeon RX 550 (4096 MB)NVIDIA Radeon RX 5700 (8192 MB)Depolama: 22 GB kullanılabilir alan22 GB kullanılabilir alan

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Epic Games Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Olympiakos Fenerbahçe maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Olympiakos FB maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Olympiakos Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Olympiakos FB maçı kaç kaç, canlı maç skoru! (CANLI) Olympiakos Fenerbahçe EXXEN canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maçı başladı! Canlı şifresiz maç yayını nereden izlenir? Olympiakos Fenerbahçe maçı CANLI izle! 11 Nisan Olympiakos FB maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 11 Nisan EXXEN spor canlı izle! Olympiakos Fenerbahçe maç kadrosu ilk 11'i! Fenerbahçe Olympiakos maçı 11'i belli oldu mu, kimler var? İşte Fenerbahçe'nin 11'i KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 11-12 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title