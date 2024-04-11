Epic Games Store, Ghostrunner Oyununu Ücretsiz Veriyor

Steam rakibi Epic Games Store, geçtiğimiz yıllardan beri her hafta düzenli olarak bir veya birden fazla oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz dağıtıyor. Platform, bu etkinliği sayesinde kullanıcı sayısını sürekli artırıyor. Peki Epic Games Store, bu hafta hangi oyunu ücretsiz veriyor?

Epic Games Store, Ghostrunner oyununu bedava hale getirdi

Epic Games Store, geçen hafta The Outer Worlds: Spacer's Choice Edition ve Thief adlı oyunları ücretsiz dağıtmıştı. Söz konusu bu iki yapım, oyuncular tarafından beğenildi. Bu haftanın oyunu da beğenilecek gibi görünüyor.

Epic Games Store, popüler aksiyon platform oyunu Ghostrunner'ı ücretsiz hale getirdi. Yapımı bugünden itibaren 18 Nisan saat 18.00'e kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Kalıcı olacağını belirtelim. Yani sonsuza kadar hesabınızda kalacak.

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Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyuna sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

2. Adım: "Ghostrunner" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma (0 TL) butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

5. Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Ghostrunner nasıl bir oyun? İşte sistem gereksinimleri

One More Level ve Slipgate Ironworks tarafından ortak geliştirilen Ghostrunner, bilim kurgu ve aksiyon oyunu olarak biliniyor. Distopik bir şehirde geçen oyunda oyuncular, bir kılıç ustası olarak zorlu platformlar üzerinde ilerlemeye çalışıyor. Tabii düşmanlar da eksik olmuyor.

Ghostrunner sistem gereksinimleri şu şekilde;