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Epic Games Store'dan Ücretsiz Oyunlar!

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Epic Games Store, her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bu hafta ise strateji ve macera türündeki The Big Con ve Town of Salem 2 oyunları ücretsiz olarak sunulacak.

Epic Games Store her hafta ücretsiz oyunlar vermeye devam ediyor. Bir süredir bağımsız yapımlar ile öne çıkan uygulama mağazası, bu haftayı da iki oyunla kutluyor. Strateji ve macera türündeki oyunları 25 Nisan'a kadar Epic Games Store'dan alabileceksiniz.

Epic Games Store ücretsiz oyunları (18-25 Nisan)

Epic Games Store, geçen hafta Ghostrunner adlı aksiyon-macera oyununu ücretsiz dağıtmıştı. Bu haftanın yapımları da beğenilecek gibi görünüyor. Epic Games Store, 18-25 Nisan tarihlerinde The Big Con ve Town of Salem 2 oyunlarını ücretsiz sunacak.

Town of Salem 2, arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz bir sosyal dedektiflik yapımı olarak öne çıkıyor. Oyuncular bir Salem kasabası sakinleri olarak oyuna dahil olacak. Oyunda her gece kötü karakterler, hedeflerini belirleyip öldürmeye çalışıyor. Sabah ise kötüleri bulmak ve yargılamak zorundasınız.

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Town of Salem için aynı zamanda Epic Shimmerscale paketi de erişime açıldı. Paket içinde özel bir Evcil Hayvan, belediye tapusu ve birçok karakter, görünüm, ev, çim süslemesi, duvar kağıdı ve mobilya bulunuyor. Oyuncular bu öğeleri kullanarak kendi Salem evlerini tasarlayıp kişiselleştirebilecek.

The Big Con ise Ali ismindeki bir karakterin başından geçenleri ele alıyor. Ailesini kurtarmak için okuldan kaçan karakter, 90'ların Amerika'sında ayakta kalmaya çalışıyor.

Epic Games Store'da ücretsiz hale getirilen oyuna sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulamasına giriş yapın.

Adım: The Big Con ve Town of Salem 2 sayfasına girin.

Adım: Sağ taraftaki satın alma (0 TL) butonuna tıklayın.

Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Adım: İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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