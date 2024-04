Epic Games Store'da Türk Lirası Zammı Öncesi Oyun Önerileri

Geçen sene Türk lirasını kaldırıp dolara geçiş yapan Steam, Türk oyunculara büyük bir darbe vurmuştu. Geçtiğimiz günlerde çıkan bir habere göre Epic Games Store da benzer bir adım atıyor. Öyle ki şirket, oyun geliştiricilerine bir mail gönderdi. Biz de Epic Games Store'da zamlanmadan önce kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun önerileri sıraladık.

Epic Games Store'da zamlanmadan önce kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun önerileri!

Epic Games Store'un geliştiricilere gönderdiği mailde Ürünlerin farklı bölgelerde adil ve tutarlı bir şekilde fiyatlandırılmasını sağlamak amacıyla ortaklarımıza, ürün tekliflerine özel önerilen bölgesel fiyat sınıfları sunuyoruz. Şu anda bu bölgesel fiyat sınıflarını, mevcut kuralları ve döviz kurlarını en iyi şekilde yansıtacak şekilde güncelliyoruz." yazıyordu.

Son yıllarda Türk lirasının giderek değer kaybetmesi sebebiyle fiyatlarda ülkemiz için de bir düzenleme yapılması bekleniyor. Bu bağlamda son kale olarak görülen Epic Games Store'da yakın zamanda yıkılacak gibi görünüyor.

Epic Games Store'da zamlanmadan önce kütüphanenize ekleyebileceğiniz oyun önerileri listesine God of War'dan Red Dead Redemption 2'ye, Chivalry 2'den Marvel's Spider-Man: Miles Morales'a ve Sherlock Holmes Chapter One'dan Hello Neighbor'a kadar birçok yapımı dahil ettik. Söz konusu yapımlara fiyatlarıyla birlikte aşağıdan ulaşabilirsiniz.

OyunEpic Games Store FiyatıSteam Fiyatı God of War899 TLbin 560 TLGTA 5749 TL650 TLEA SPORTS FC 242 bin 99 TL2 bin 185 TLRed Dead Redemption 2bin 499 TLbin 870 TLTom Clancy's Rainbow Six Siege339 TL500 TLChivalry 269 TLbin 250 TLDead Island 2748,56 TLbin 400 TLMarvel's Spider-Man Remasteredbin 99 TLbin 870 TLMarvel's Spider-Man: Miles Morales899 TLbin 625 TLCrysis Remastered Trilogy150 TL770 TLSherlock Holmes Chapter One199 TL840 TLSifu289 TL600 TLFrostpunk49 TL490 TLFallout: New Vegas99 TL195 TLHades235 TL270 TLS.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl345 TLbin 140 TLHello Neighbor50 TL490 TLHello Neighbor 269 TL600 TL

