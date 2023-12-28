Epic Games Store, Cursed to Golf'u ücretsiz dağıtıyor

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası Epic Games Store, son birkaç yıldır olduğu gibi ücretsiz şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. Yılbaşına özel olarak beklentileri yükselten platform, yine bedava bir oyunla karşımıza çıktı. İşte Epic Games Store'un ücretsiz hale getirdiği oyun…

Epic Games 27 Aralık ücretsiz oyunu

Epic Games Store, yılbaşına özel olarak 20 Aralık'tan itibaren her gün ücretsiz şekilde oyun dağıtıyor. Bu doğrultuda geçtiğimiz gün Human Resource Machine'i hediye eden Epic Games, Çarşamba günü (27 Aralık) ise 32 TL'ye satılan Cursed to Golf'u dağıtmaya başladı.

Golf severlerin mutlaka göz atması gereken Cursed to Golf, rogue-like ögeler ile birlikte eğlenceli bir deneyim sunuyor. Oyunculardan tam not almayı başaran bu yapımı, bu akşam saat 19.00'a kadar hiçbir bedel ödemeden Epic Games kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bu noktada kalıcı olduğunu belirtmek gerekiyor.

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Oyuna ücretsiz şekilde sahip olabilmek için şu adımları takip etmelisiniz;

1. Adım: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü uygulaması üzerinden oturum açın.

2. Adım: "Cursed to Golf" sayfasına girin.

3. Adım: Sağ taraftaki satın alma butonuna tıklayın.

4. Adım: İşlemin tamamlanmasını bekleyin.

Cursed to Golf minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 / Windows 8

İşlemci: 2.4 GHz Dual Core

RAM: 4 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 960 / AMD Radeon R9 380

Depolama: 4 GB kullanılabilir alan

Oyun, sistem gereksinimlerinin düşük olması nedeniyle yüksek donanım özelliklerine sahip olmayan bilgisayarlarda bile oynanabilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un ücretsiz hale getirdiği oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.