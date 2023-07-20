Epic Games Store Bu Hafta İki Oyunu Ücretsiz Yaptı

Epic Games, bu hafta popüler iki oyunu ücretsiz hale getirdi. The Elder Scrolls Online ve Murder by Numbers oyunları Epic Games Store üzerinden ücretsiz olarak indirilebilir.

Steam ile rekabeti sürdürmek için daha fazla kullanıcı kazanmayı hedefleyen Epic Games, geçtiğimiz yıllarda bedava şekilde oyunlar dağıtmaya başladı ve bunu halen sürdürüyor. Platform, bu hafta için biri oldukça popüler olan iki oyunu ücretsiz hale getirdi. İşte Epic Games Store'un bu hafta bedava hale getirdiği oyunlar…

Epic Games, bu hafta iki oyunu birden ücretsiz hale getirdi!

Epic Games Store, özellikle son aylarda ücretsiz şekilde dağıttığı oyunların düşük kalitede olması nedeniyle eleştiri topluyor. Fakat platformun bu hafta ücretsiz hale getirdiği popüler bir yapım, oyuncuları tekrardan mutlu etmeyi başaracak gibi görünüyor.

Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunlardan ilki, Bethesda Softworks tarafından yayımlanan The Elder Scrolls Online oldu. Rol yapma türündeki yapım, Steam'de 179 TLye satılıyor. Ayrıca 100 binden fazla incelemeye sahip.

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Ücretsiz hale gelen ikinci oyun ise bağımsız yapımcı tarafından geliştirilen Murder by Numbers oldu. 24,70 TL fiyat etiketine sahip yapım, bir bulmaca oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyundaki amaç, çeşitli bulmacaları çözerek cinayet davalarını açıklığa kavuşturmak.

The Elder Scrolls Online ve Murder by Numbers oyununu Epic Games üzerinden hesabınızda oturum açarak, herhangi bir ücret ödemeden kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için son tarih, 27 Temmuz saat 18.00.

The Elder Scrolls Online sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 540 / AMD A6-3620

Ekran kartı: NVidia GeForce 460 (1 GB) / AMD Radeon 6850 (1 GB)

RAM: 3 GB

Depolama: 95 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 11

Murder by Numbers sistem gereksinimleri (Minimum)

İşletim sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3 veya eşdeğeri

Ekran kartı: NVidia GeForce GTX 660 (2 GB) or Radeon R9 285 (2 GB)

RAM: 4 GB

Depolama: 2 GB kullanılabilir alan

DirectX: Sürüm 9.0c

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği iki oyunu nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.