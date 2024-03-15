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Epic Games Store Bahar İndirimleri Başladı

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Epic Games Store, Bahar İndirimleri kampanyasıyla birçok oyunu indirimli fiyatlarla sunuyor. EA SPORTS FC 24, Red Dead Redemption 2 ve The Witcher 3 gibi popüler oyunlar büyük indirimlerle satışa sunuldu.

2018 yılında hayatımıza giren Epic Games Store, günümüzde dünyanın en büyük oyun mağazalarından birisi. Steam rakibi platform, her ay birçok etkinlik ile oyuncuları kendine çekmeye çalışıyor. Son olarak Epic Games Store'da Bahar İndirimleri başladı. İşte kampanya sırasında öne çıkan oyunlar…

Epic Games Store Bahar İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar

Epic Games Store'un Bahar İndirimlerinin bugün başlayacağı geçtiğimiz günlerde sızmıştı. Kısa süre önce başlayan kampanya ile birlikte popüler futbol oyunu EA SPORTS FC 24, 2 bin 99,99 TL'den 419,99 TL'ye düştü. Yüzde 80 oranında bir indirim söz konusu.

Dünyanın en iyi hikayeli oyunu olarak görülen Red Dead Redemption 2 ise yüzde 67 oranında indirim ile birlikte 1.499 TL'den 494,67 TL'ye düştü. Bir diğer popüler yapım The Witcher 3: Wild Hunt oyunuysa 829 TL yerine 207,25 TL'ye satılıyor.

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Epic Games Store Bahar İndirimleri sırasında öne çıkan oyunlar şu şekilde sıralandı;

OyunNormal Fiyatıİndirimli FiyatıGeri Kazanma (%10)EA SPORTS FC 242.099,99 TL419,99 TL (-80%)42 TLGrand Theft Auto 5 (Premium)749 TL374,50 TL (-50%)37,40 TLRed Dead Redemption 21.499 TL494,67 TL (-67%)49,47 TLGod of War899 TL449,50 TL (-50%)44,95 TLAlan Wake 2912 TL729,60 TL (-20%)72,96 TLAlan Wake Remastered49 TL16,17 TL (-67%)1,62 TLDead Island 2429 TL235,95 TL (-45%)23,60 TLHogwarts Legacy1.099 TL549,50 TL (-50%)54,95 TLCyberpunk 2077999 TL499,50 TL (-50%)49,95 TLTom Clancy's Rainbow Six Siege229 TL45,80 TL (-80%)4,58 TLDead by Daylight451,05 TL225,52 TL (-50%)22,56 TLSTAR WARS Jedi: Survivor2.099,99 TL944,99 TL (-55%)94,50 TLThe Witcher 3: Wild Hunt (Complete Edition)829 TL207,25 TL (-75%)20,73 TLThe Last of US Part 11.099 TL736,33 TL (-33%)73,64 TLIt Takes Two1.199,99 TL299,99 TL (-75%)30 TLMarvel's Spider-Man Remastered1.099 TL659,40 TL (-40%)65,94 TLBattlefield 2042599,99 TL89,99 TL (-85%)9 TLFar Cry 6699 TL174,75 TL (-75%)17,48 TLMortal Kombat 11.199 TL719,40 TL (-40%)71,94 TLDying Light 2 Stay Human (Ultimate Edition)1.632 TL1.077,12 TL (-34%)107,72 TLDying Light (Enhanced Edition)591 TL177,30 TL (-70%)17 TL

Satın alımlarda yüzde 10 geri kazanabilirsiniz

Bahar kampanyası kapsamında satın aldığınız oyunlar için yaptığınız ödemenin yüzde 10'u, Epic Games hesabınıza aktarılıyor. Örneğin indirim ile birlikte 419,99 TL'ye satılan EA SPORTS FC 24'ü satın alırsanız, 42 TL geri kazanabilirsiniz. Bunu da başka bir oyun satın almak için kullanabilirsiniz. Bu geri kazanma için bir alışveriş sınırı olmadığını da belirtelim. Yani 10 bin defa satın alım yaparsanız, 10 bin defa yararlanabilirsiniz.

Epic Games Store Bahar İndirimleri, 28 Mart tarihi itibariyle sonlanacak. Öte taraftan söz konusu bu oyunlar, birkaç ay önce daha düşük fiyatlardaydı. Döviz kurundaki artış sebebiyle rakamlar giderek yükseldi. Önümüzdeki aylardaki büyük indirimlerde daha yüksek fiyatlar görebiliriz.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? İndirimli fiyatları nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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