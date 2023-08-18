Epic Games, iki oyunu birden ücretsiz hale getirdi: Ama oyuncular beğenmedi!

Epic Games, oyunculara bedava şekilde oyun dağıtmaya devam ediyor. İşte Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunlar...

Steam'den sonra dünyanın en büyük dijital oyun mağazası olan Epic Games, kullanıcı sayısını artırmak için çeşitli etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Son birkaç yıldır her hafta düzenli olarak bedava şekilde oyun dağıtan platform, bu etkinliğini halen sürdürüyor. Son olarak beklenen gün geldi ve Epic Games Store, iki oyunu ücretsiz hale getirdi.

Epic Games Store bu hafta hangi oyunları ücretsiz dağıtıyor?

Bundan birkaç ay önce yalnızca bir oyunu bedava dağıtan Epic Games Store, son haftalarda bu sayıyı ikiye çıkardı. Öyle ki platform, bunu bu hafta da devam ettirdi. İşte söz konusu ücretsiz hale gelen oyunlar…

Dodo Peak

Moving Pieces Interactive tarafından geliştirilen Dodo Peak, arcade platform türündeki bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu yapım, bir dodo kuşunu ve onun yavrularını bir dizi zorlu yolculuktan geçirmeye çalışması üzerine kurulu.

Steam, 181 liralık Payday 2'yi ücretsiz yaptı: Ama herkese değil!

Dodo Peak sistem gereksinimleri şu şekilde;

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 (64-bit)

İşlemci: 2.5 GHz hızında çift çekirdekli olması yeterli

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 760 / AMD Radeon R7 270X

RAM: 4 GB

Tavsiye Edilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit), Windows 11 (64-bit)

İşlemci: 3.0 GHz hızında dört çekirdekli olması yeterli

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 470

RAM: 8 GB

Black Book

Epic Games Store'un ücretsiz hale getirdiği ikinci oyun ise RPG türünde sıra tabanlı macera oyunu olan Black Book. Söz konusu yapımda bir büyücü oluyoruz ve çeşitli yaratıkları yok etmek için mücadele veriyoruz.

Black Book sistem gereksinimleri şu şekilde;

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7, 8, 10

İşlemci: Intel Core i3 3.0 GHz

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 760 / AMD Radeon R9 280X

RAM: 4 GB

Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Dodo Peak ve Black Book oyunlarını Epic Games platformu üzerinden oturum açtıktan sonra oyunların satış sayfaları üzerinden, 0 TL ödeyerek kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için şu adımları takip etmelisiniz;

Adım 1: Epic Games Store'un web sitesi veya masaüstü programı üzerinden hesabınıza giriş yapın.

Adım 2: Buraya tıklayarak Dodo Peak oyununun satış sayfasına ulaşın ve sepetinize ekleyin.

Adım 3: Buraya tıklayarak Black Book oyununun satış sayfasına ulaşın ve sepetinize ekleyin.

Adım 4: Sepet sayfasına girin ve ödeme işlemini (0 TL olarak gözükecektir) tamamlayın. İşte bu kadar! İyi oyunlar.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Epic Games Store'un bu hafta ücretsiz hale getirdiği oyunlar, pek çok kullanıcı tarafından beğenilmedi. Siz beğediniz mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.