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Epic Games'e yapılan hack girişimi

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Epic Games, bir hacker grubunun şirketin 189 GB'lık belgelerine eriştiği iddialarını araştırıyor. Grup, verilerin satılık olduğunu söylerken, Epic Games ise henüz kanıt bulunmadığını belirtti.

Fortnite ve Unreal Engine oyun motorunun geliştirici olarak bilinen Epic Games, yeni bir hack girişimi ile çalkalanıyor. Bir hacker grubu şirketin 189 GB'lık belgelerine erişmeyi başardığını iddia etti.

Epic Games için 189 GB'lik hack iddiası

Epic Games, Mogilevich adlı bir fidye yazılımı grubunun sistemlerine girip büyük miktarda veri çaldığına dair iddiaları araştırdığını söyledi. İnternette yayınlanan mesajda Mogilevich, Epic Games sunucularına "sessizce bir saldırı gerçekleştirdiğini" bildirdi.

Buna göre şirketin e-postalar, şifreler, ödeme bilgileri ve kaynak kodu dahil olmak üzere 189 GB'lık verisini ele geçirdiğini duyurdu.

Grup, verilerin satılık olduğunu söyledi. Belirli bir fidye tutarı talep edilmemesine rağmen, Epic Games'e ödeme için 4 Mart'a kadar süre verdi. Epic Games ise açıklamasında Mogilevich'in iddialarını destekleyecek hiçbir kanıt bulamadığını ifade etti.

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Bir şirket sözcüsü, Epic'in iddiaları gördükten sonra araştırmaya başladığını dile getirdi. "Mogilievich, Epic ile iletişime geçmedi veya bu iddiaların doğruluğuna dair herhangi bir kanıt sunmadı. Bu iddiaları gördüğümüzde, dakikalar içinde araştırmaya başladık ve kanıt için Mogilevich'e ulaştık, yanıt vermediler" dedi.

Bu iddia gerçekse, sadece iki hafta önce kurulduğunu duyuran ve yeni ortaya çıkan fidye yazılımı operasyonu Mogilevich'in şimdiye kadarki en büyük girişimi olacak. Grup daha önce otomotiv şirketi Infiniti USA'nın web sitelerine, müşteri değerlendirme platformu Bazaarvoice'a ve İrlanda'nın dış ilişkiler departmanına da saldırdığını iddia etti.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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