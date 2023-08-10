Enerjisa Enerji, Trafo Binasını Sanat ve Artırılmış Gerçeklik ile Dönüştürdü

Enerjisa Enerji, 'Onaranlar Kulübü' iş birliğiyle trafo binasını sokak sanatı ve artırılmış gerçeklik uygulaması ile farkındalık alanına dönüştürdü. Dönüştürülen trafo binasında tamamı geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldı.

Enerjisa Enerji, daha iyi bir gelecek amacıyla 'Onaranlar Kulübü' iş birliğiyle trafo binasını sokak sanatı ve artırılmış gerçeklik uygulaması ile farkındalık alanına dönüştürdü. Dönüştürülen trafo binasında tamamı geri dönüştürülebilir malzemeler kullanıldı.

Elektrik dağıtım, perakende satış, e-mobilite ve müşteri çözümleri şirketi, kentlerin çeşitli noktalarında kendini tekrar eden ve kent hafızasında yer eden trafo binasında tamamı geri dönüştürülebilir malzemeler kullanarak dönüştürdü. Enerjisa Enerji dağıtım şirketlerinden Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş. (Ayedaş)'ın hizmet bölgesi olan İstanbul-Ataşehir'deki trafo binası bio plastik malzemelerden üretilen 3D parçalar kullanılarak farkındalık alanına dönüştürüldü.

ARTIRILMIŞ GERÇEKLİK TECRÜBESİ DE YAŞATILIYOR

Konu ile ilgili marka tarafından şu bilgiler paylaşıldı:

"Trafo dönüşüm projesi ile Enerjisa Enerji, daha iyi bir gelecek için hayata geçirilen uygulama ile aynı zamanda artırılmış gerçeklik tecrübesini de yaşatıyor. Trafo binasında bulunan QR kod ile aktif edilen animasyon sayesinde elektrik panosundaki enerji ile hayat bulan robot, herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmek için kolları sıvıyor.

Toplamda 750 saat çalışma ile meydana gelen projede bir elindeki rüzgar gülü ile yenilenebilir enerjinin önemine vurgu yaparken, diğer eli ile trafonun önündeki ağacı sulayarak büyüyüp gelişmesine yardım ediyor ve kentlilerin dikkatini çevreye duyarlı olmaya çekiyor.

Üretim esnasında oluşan 2 kg bio plastik parça atıkları farklı bir projede geri dönüşüm sürecine dahil olmak için depolanan proje, aynı zamanda onarma ve atık geri dönüşüm pratiklerini uygulayarak herkes için daha iyi bir geleceğe giden yola dört elle sarılıyor.

Artırılmış Gerçeklik teknolojisinin kullanıldığı trafo üzerinde bulunan QR kod ise Instagram'a yönlendirme yaparak, filtre uygulaması ile hazırlanan enstalasyonu canlı olarak izleyebilme imkanı sunuyor."