ABD'li pil markası Energizer, dünyada 45 ülkede distribütörlüğe sahip. Günümüzde Duracell'in en büyük rakiplerinden biridir ve çoğu kişi bu markayı Duracell ile rekabet edebilecek nadir pil markalarından olarak nitelendirmektedir. Kişisel bakım ürünleri de satan firma, akıllı telefon da üretiyor. Şimdi de 28 bin mAh'lik benzeri görülmemiş pile sahip bir akıllı telefon ile gündeme geldiler.

Energizer'den 28 bin mAh pilli telefon!

Energizer, pil dünyasında tanınmış bir marka ve akıllı telefonları Avenir Telekom tarafından lisanslı. MWC Barcelona (Mobil Dünya Kongresi) artık çok yakındayken, yakında çıkacak olan Energizer P28K için de ilk teaser geldi. Adındaki 28 ibaresi, şimdiye kadar bir akıllı telefona takılan en büyük pil olacak olan 28 bin mAh pili temsil ediyor.

Bilmeyenler için GSMA MWC fuar serisi, hem dünyanın en büyük mobil endüstri fuarıdır hem de dünyanın dört bir yanındaki mobil operatörleri, cihaz üreticilerini, teknoloji sağlayıcılarını, satıcıları ve içerik sahiplerini temsil eden yöneticileri bir araya getiren bir konferanstır.

Dünyaca ünlü markaların yeni ürünlerini de tanıtacağı bu fuarda Energizer de boy gösterecek. Öyle ki bir akıllı telefondaki en yüksek kapasiteli pil miktarına ulaşacak. Bahsi geçen pil, Energizer P28K adlı akıllı telefonda kendine yer bulacak.

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Energizer Mobile ayrıca P28K'nın 6,78 inç FHD ekrana ve 16 MP ön kameraya sahip dayanıklı bir telefon olacağını da paylaştı. Arka tarafta iki adet 20MP sensörle birleştirilen 60MP ana kamera bulunacak. Telefon hakkında elde edinilen bilgiler şu anlık bu kadar. Telefon 26 Şubat'ta başlayacak olan MWC Barcelona'da tanıtılacak.

Powerbank, araç içi şarj cihazı, adaptör ve hatta kişisel bakım ürünleriyle göz önüne çıkan Energizer'den böylesine büyük bir hamle gelmesi teknoloji dünyasında büyük bir ilgiyle karşılandı. Akıllı telefon hakkında henüz çok fazla şey bilinmiyor ancak bir akıllı telefonda kullanılacak en büyük pili içinde barındıracak olması heyecanla beklemek için yeterli bir sebep.

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