En İyi Video Edit Programları

Günümüzde içerik üreticiliği popüler bir meslek haline geldi. Hal böyle olunca video düzenlemek sosyal medya kullanan her bireyin ihtiyacı oldu. Peki en iyi video edit programı hangisi? Hangi programlar ücretsiz? İşte ücretli ve ücretsiz en iyi video edit programları.

En iyi video edit programı hangisi?

Şüphesiz ücretli uygulamalar daha sağlıklı videolar üretmenize yardımcı oluyor. Ancak herkesin bütçesi ilk aşamada ücretli programlara yetmiyor. Bu durumda çok iyi çalışan ücretsiz uygulamalar imdadımıza yetişiyor. Peki en iyi edit programı hangisi? Hangileri ücretli? Hangileri ücretsiz? Gelin hepsine göz atalım.

Premiere Pro!

Birçok içerik üreticisi Adobe'un Premiere Pro uygulamasını kullanıyor. Kolay kullanımı ile dikkat çeken Premiere Pro, video tarafında her türlü düzenlemeyi yapabileceğiniz bir uygulama. İçerisinde birçok geçiş ve renk efekti de bulunduran Premiere Pro, ücretli olmasına rağmen çok tercih ediliyor. Fiyatı ise aylık 134 TL civarında.

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Lightworks

Basit kullanımı ile video edit işlerine yeni başlamış kullanıcıları etkileyen Lightworks ücretsiz olması nedeniyle ilgi görüyor. Birçok video formatını desteklemesi nedeniyle türlü videoları düzenlemenize olanak sağlayan Lightworks, yine içerisinde geçiş ve renk efektlerini barındırıyor. Ayrıca videonuzu sosyal medya platformlarına kolayca aktarmanıza da yardımcı oluyor.

DaVinci Resolve

8K'ya kadar video düzenlemenize, renk düzenlemeleri ve görsel efektler yapmanıza olanak sağlayan DaVinci Resolve, ücretsiz kullanımı ile birçok içerik üreticisinin göz bebeği. Karmaşık bir arayüze sahip olan DaVinci Resolve'un kullanımı başta zor gelse de, alıştıktan sonra harika işler çıkarmanıza olanak sağlıyor. Özellikle yüz algılama özelliği ve çift zaman çizelgesi ile profesyonel kullanıma hitap ediyor.

Vegas Pro

Bir zamanlar birçok yayıncının kullandığı Vegas Pro, gerçekten profesyonel anlamda video üretmek isteyenler için uygun. Video hakkında aklınıza gelen her türlü işlemi yapmanıza olanak sağlayan Vegas Pro, fiyatı nedeniyle artık eskisi kadar tercih edilmiyor. Ancak ücreti verecekler için en iyi kullanımı sunuyor. Aylık üyeliği paketlere göre 20-45 Dolar (580-950 TL) olarak belirlenen Vegas Pro'nun tam sürümünü süresiz satın almak isterseniz 400 Dolar (yaklaşık 11.500 TL) ödemeniz gerekiyor.

VSDC Free Video Editor

İsminden de anlaşılacağı üzere ücretsiz kullanım sunan VSDC Free Video Editor, tıpkı DaVinci ve Lightworks gibi özelliklere sahip. Yüksek edit hızı, kolay kullanımı ve fonksiyonelliği ile ön plana çıkan VSDC Free Video Editor bugün birçok içerik üreticisi tarafından kullanılıyor.

Sizlere popüler olarak kullanılan beş adet ücretli ve ücretsiz video edit programı listeledik. Siz hangi programı daha çok beğendiniz? Hangisini kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.