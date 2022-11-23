Elon Musk üzgün! Twitter alternatifi Hive Social için ilgi büyük

Twitter'da son günlerde ortaya çıkan tartışmalardan sonra Twitter'a alternatif uygulamalarda artmaya başladı. Bunlardan biri de Hive...

Twitter'ın CEO'su Elon Musk'ın tartışmalı yenilikleri ve çalışanlarıyla yaşadığı problemlerden dolayı birçok kullanıcı Twitter alternatifi uygulamalara yöneldi. Son dönemde Twitter'a alternatif olan Mastodon, Post, Plurk, Parler, CounterSocial ve Hive Social gibi uygulamalar artış gösterdi. Bunlardan Hive Social'a ise son günlerde talep bir hayli arttı.

İki milyon kullanıcıya yaklaşan Twitter alternatifi uygulama

2019 yılında Kassandra Pop tarafından kurulan Hive Social, "Ben herkes için yaratıldım" diyerek anlaşılması kolay ve farklı bir arayüzü ile kullanıcı karşısına çıkıyor. Twitter'dan sonra modellenen arayüzü, devlerle rekabet eden sosyal ağlar arasında benzersiz olmasa da, erişim kolaylığı ve kendine özgü doğası, onu Mastodon gibi diğer alternatiflere göre bir adım öne çıkartıyor.

Kurucu Kassandra Pop, yeni sosyal medya uygulamasının bir milyon kullanıcıyı geçtiğini ve iki milyon kullanıcıya doğru gittiğini duyurdu. Veri analiz firması Sensor Tower'daki verilere göre son günlerde hem ABD'de hem de uluslararası alanda popülaritesi arttı.

Kassandra Pop'a göre uygulama, Musk'ın sosyal medya hizmetine getirdiği yeni yön nedeniyle platformdan ayrılmayı düşünenler için Twitter'a alternatif olarak yoğun ilgi görüyor.

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Bir dizi sosyal medya platformlarının en iyi unsurlarını tek bir platformda birleştiren Z kuşağı odaklı bir uygulama olan Hive Social, ABD App Store'da ilk yirmi uygulama arasında yer alıyor. Ayrıca Sensor Tower uygulamanın ABD sosyal ağ kategorisinde üçüncü sırada yer aldığını belirtti.

Tasarım açısından, büyük görüntüleri gönderi olarak paylaşma seçeneğiyle Instagram'a benziyor. Ayrıca profil sayfalarında çalacak bir şarkı seçebilmek gibi eski sosyal ağların nostaljik özelliklerini de içeriyor.

Platformun içerik yönergeleri ayrıca nefret dolu konuşmayı, telif hakkı ihlalini ve daha fazlasını yasaklıyor. Hive yönetiminin uyarılarına göre, bu kurallara uymayan kullanıcıların hesapları askıya alınabilir veya kapatılabilir.

Uygulamaya nasıl kayıt olunur?

Sosyal medya uygulamasına şuan için sadece Android ve iOS'ta mevcuttur. Masaüstü bilgisayarlardan erişilebilen web tabanlı bir sürümü henüz duyurulmadı. Kayıt işlemi ise oldukça basittir.

iPhone kullanıcısıysanız App Store'dan, Android kullanıcısıysanız Play Store'dan Hive Social'ı indirebilirsiniz.

Uygulamayı açın ve bir "Hesap Oluştur" seçeneğine tıklayın.

"E-Posta ile kayıt olun" veya "Google ile kayıt olun" seçeneklerini göreceksiniz.

Uygulamaya giriş yaptıktan sonra sizden ilgi alanınıza göre seçim yapmanız istenecektir. Bu ilgi alanları keşfet kısmında görünecek.

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