Elon Musk, Twitter'a şifreli mesajlaşma özelliği geleceğini duyurdu

Twitter CEO'su Elon Musk, platforma sesli ve görüntülü konuşma özelliği getirileceğini duyurdu. Musk, ayrıca özel mesajlara şifreleme özelliği de geleceğini söyledi ve bunu, "Kafama silah dayasalar bile mesajlarınızı göremeyeceğim" sözleriyle paylaştı.

Twitter'ı satın aldığından beri yaptığı değişikliklerle kimi kullanıcısının tepkisini, kimisinin beğenisini kazanan Elon Musk 'radikal' denilebilecek hamlelerine devam ediyor. 51 yaşındaki iş insanı, Twitter'a getireceği sesli ve görüntülü konuşma özelliğini duyurdu.

"İNSANLARLA TELEFON NUMARANIZI VERMEDEN KONUŞABİLECEKSİNİZ"

Yeniliklerin duyurusunu Twitter hesabından yapan Musk, "Uygulamanın en son sürümüyle, ileti dizisindeki herhangi bir mesajı (yalnızca en yenisi değil) DM'den yanıtlayabilir ve herhangi bir emoji kullanabilirsiniz. Şifreli DM'ler yarın aktif olacak. Kafama silah dayasalar bile sizin DM'lerinizi göremeyeceğim. Çok yakında bu platformdaki herkesle sesli ve görüntülü sohbet sizin elinizde olacak. Böylece dünyanın herhangi bir yerindeki insanlarla telefon numaranızı vermeden konuşabilirsiniz."