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Elon Musk'ın yapay zeka girişimi X.ai, Grok chatbot'u için yeni bir üretken AI modeli tanıttı

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Elon Musk'ın yapay zeka girişimi X.ai, sosyal ağ X'in Grok chatbot'unu desteklemek üzere Grok-1.5 güncellemesi ile yeni bir üretken AI modelini tanıttı. Önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenen bu model, özellikle kodlama ve matematikle ilgili görevlerde gelişmiş akıl yürütme yetenekleriyle dikkat çekiyor.

X'in Grok Chatbot'u, Grok-1.5 güncellemesi tanıtıldı

X Grok-1.5 güncellemesi, önceki sürüme göre önemli gelişmeler sunuyor. Popüler bir matematik kriteri olan MATH'ta Grok-1'in skorunu ikiye katlıyor ve programlama dili oluşturma ve problem çözme yeteneklerini ölçen HumanEval testinde on puan üzeri bir artış gösteriyor.

Yeni model, 128 bin token'a kadar bağlam işleyebiliyor. Bu, modelin daha uzun belgelerden bilgi alabilmesi ve daha karmaşık komutları işleyebilmesi anlamına geliyor. X.ai'nin Grok modelleri, diğer generatif AI modellerinden farklı olarak, genellikle diğer modellerin dışında tutulan konularda, örneğin komplo teorileri ve tartışmalı politik fikirler üzerine soruları yanıtlıyor.

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Ayrıca, talep edildiğinde kaba dil kullanabilme yeteneğine sahip. Grok-1.5 güncellemesni, X üzerinde erken test eden kullanıcılar için yakında erişilebilir olacak ve birkaç yeni özellikle birlikte gelecek. Musk, konuşma dizilerini özetleme ve gönderi içerikleri önerme gibi özellikler üzerinde çalıştıklarını ima etmişti.

X.ai, Grok-1'i açık kaynak yapmış, ancak modeli ince ayar yapmak veya daha fazla eğitmek için gerekli kodları sunmamıştı. X.ai'nin Grok-1.5'i sunması, chatbot teknolojisindeki ilerlemeleri gözler önüne seriyor. Bu modelin, kullanıcı deneyimini ve AI ile etkileşim olanaklarını nasıl değiştireceğini görmek ilginç olacak.

X Grok-1.5 güncellemesi duyurusu, X.ai'nin Grok-1'i açık kaynak yapmasının ardından geldi, ancak bu sürüm, modeli ince ayarlamak veya daha fazla eğitmek için gerekli kodları içermiyor. Daha yakın bir zamanda, Musk, X'in 8 dolarlık aylık Premium planını ödeyen daha fazla kullanıcının, daha önce sadece 16 dolarlık aylık Premium+ müşterilerine sunulan Grok adlı chatbot'a erişebileceğini belirtti.

Siz X'in Grok-1.5 güncellemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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