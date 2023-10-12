Elon Musk'ın Starlink Projesi, Baz İstasyonlarını Tarihe Karıştıracak

Elon Musk'ın Starlink projesi, Direct to Cell özelliği ile telefonların kesintisiz internet erişimine imkan sağlayacak. Bu özellik sayesinde telefon çekmeme gibi sorunlar ortadan kalkacak.

Son zamanların gündemden düşmeyen ismi Elon Musk yeni bir projeye daha hazırlanıyor. Bilindiği üzere Starlink uzaydan dünyaya internet sağlayan bir hizmet konumunda ve 2020'de lansmanını gerçekleştirdi. Günden güne faaliyet gösterdiği ülke sayısını da artıran hizmet görünüşe göre yakında baz istasyonlarını tarihe karıştıracak bir yenilikle adeta seviye atlayacak.

Starlink'in Direct to Cell özelliği için geri sayım başladı

Direct to Cell, dünyanın dört bir yanındaki LTE destekleyen telefonların metin, ses ve verilere kesintisiz bir şekilde erişmesine imkan sağlayan bir özellik diyebiliriz. Şirketin web sitesinde verilen bilgilere göre yeni işlev dünyanın neresinde olursanız olun gökyüzünü görebildiğiniz sürece mesajlaşmaya, arama yapmaya ve çok daha fazlasına imkan sağlayacak.

Direct to Cell özelliğinin çalışabilmesi için uzayda bir cep telefonu kulesi gibi görev yapacak ve standart bir dolaşım donanımına benzer şekilde ağ entegrasyonuna olanak tanıyan gelişmiş bir eNodeB modemine sahip Starlink uyduları kullanılacak. Bu uyduların SpaceX'in Falcon 9 roketleriyle uzaya fırlatılacağını belirtelim.

Bir Afrika ülkesi daha Türkiye'den önce Starlink'e kavuştu!

Direct to Cell özelliğinin kademeli olarak kullanıma açılacağı ifade ediliyor. Zira şirketin web sitesinde 2024 yılında mesajlaşmanın, 2025'te ise sesli görüşmenin ve Nesnelerin İnterneti'nin (IoT) kullanılabilir olacağı bilgisi yer alıyor. Kısaca bu özelliğin kullanıma sunulmasının ardından en ihtiyaç duyulan anlarda telefonun çekmemesi gibi sorunlar ortadan kaldıracak.

Yeni özelliğin ülkemize de gelmesi kuvvetle muhtemel. Son dönemde SpaceX ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri Türkiye'de Starlink hizmetinin kullanıma sunulması için görüşmelerini gerçekleştirdiğini belirtelim. Henüz resmi bir açıklama olmasa da yakın bir dönemde önemli gelişmelerin olması bekleniyor.