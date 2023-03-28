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Elon Musk duyurdu! 15 Nisan'dan itibaren yalnızca onaylanmış hesaplar anketlerde oy kullanabilecek

Teknoloji Haberleri

Twitter CEO'su Elon Musk, 15 Nisan'dan itibaren sadece onaylanmış hesapların anketlerde oy kullanabileceğini ve 'Sana Özel' kısmında önerileceğini açıkladı. Musk, böylelikle bot hesapların önüne geçebilmeyi ön görüyor.

Twitter'ı satın almasının ardından yaptığı hamleler ile oldukça tartışılan Elon Musk yeni bir değişiklik daha yapılacağını duyurdu.

"SANA ÖZEL" KISIMDA ONAYLI HESAPLAR GÖRÜNECEK

Musk, Kullanıcıların zaman tünelinde "Sana özel" seçeneği getirilen ve bu kısımda sadece onaylı hesaplar gözükeceğini bildirdi. Ünlü milyarder ayrıca Twitter anketlerinde sadece bu hesapların oy verebileceğini belirtti.

Elon Musk duyurdu! 15 Nisan'dan itibaren yalnızca onaylanmış hesaplar anketlerde oy kullanabilecek

"BOT SÜRÜLERİNİ ELE ALMAMANIN TEK GERÇEKÇİ YOLU"

Elon Musk'ın paylaşımı şöyle; "15 Nisan'dan itibaren, yalnızca doğrulanmış hesaplar sizin için önerilerinde yer almaya uygun olacaktır. Bu, devralan gelişmiş AI bot sürülerini ele almanın tek gerçekçi yoludur. Aksi takdirde umutsuz bir kaybetme savaşı olur. Anketlerde oy kullanmak aynı nedenle doğrulama gerektirecektir."

Elon Musk duyurdu! 15 Nisan'dan itibaren yalnızca onaylanmış hesaplar anketlerde oy kullanabilecek

Zehra Yaşık
Zehra Yaşık
Editör Haberler.com - Teknoloji

Elon Musk Twitter Teknoloji Güncel Haberler

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