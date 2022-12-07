Elon Musk artık dünyanın en zengin insanı değil!

Dünyanın en zengin insanı insanı olan Elon Musk bu unvanını kaybetti. Peki Bezos ve Musk'tan daha zengin olan kişi kim?

Tesla, SpaceX, Neuralink ve Twitter gibi birçok şirketin sahibi ve CEO'su olan Elon Musk, dünyanın en zengin insanı olarak biliniyordu. Fakat bu şirketlerin piyasa değerleri düşünce Musk'ın da fiziksel olmayan serveti eridi. İşte dünyanın en zengin insanı…

Dünyanın en zengin insanı 2. kez Bernard Arnault!

Tesla ve SpaceX'in değerlerinin en yüksek seviyeye ulaştığı dönemde bu şirketlerin çoğunluk hisselerine sahip olan CEO'su Elon Musk'ın net serveti de 340 milyar dolara kadar yükseldi. Fakat ABD borsasının 1 yıldır düşüşte olduğunu ve Amazon gibi 1.8 trilyon dolar değere ulaşan şirketlerin 800 milyar dolara kadar gerilediği bu dönemde Musk'ın serveti de eridi.

Forbes tarafından yapılan paylaşıma göre Musk'ın serveti 185.3 milyar dolara kadar geriledi. 2019 yılında kısa süreliğine Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı olma unvanını ele geçiren Bernard Arnault ise 185.6 milyar dolarlık mal varlığı ile 2. kez dünyanın en zengin insanı oldu.

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Bernard Arnault kimdir?

1949 yılında Roubaix, Fransa'da dünyaya gelen 73 yaşındaki Fransız iş insanı Bernard Arnault, kariyerine 1971 yılında babasının şirketi olan Ferret-Savinel'de çalışarak başladı. 1974 ila 1984 yılları arasında şirket yönetimini üstlendi.

Daha sonra ise lüks eşya şirketi olan Financière Agache'yi satın alarak başına geçti. Hemen peşine ise o dönem yönetim karmaşası içerisinde olan Boussac Saint-Frères'i satın aldı. Fakat Christian Dior ile Le Bon Marché dışında şirketin diğer tüm varlıklarını sattı.

1988 yılında ise Guinness ile bir holding şirketi kurmak için 1.5 milyar dolara anlaşma sağlayarak LVMH'nin hisselerinin yüzde 24'ünü satın aldı. Ardından Louis Vuitton grubunun yönetimi devralmaya yönelik hareketini erken fark ederek 600 milyon dolara LVMH'nin yüzde 13.5'lik hissesini daha aldı.

Son olarak Ocak 1989'da LVMH'nin hisselerinin yüzde 43,5'inin ve oy haklarının yüzde 35'inin kontrolünü ele geçirmek için 500 milyon dolar daha harcadı. Bu sayede hem şirketin dağılmasını engelledi hem de başına geçerek ipleri eline aldı.

Bernard Arnault'un sahip olduğu şirketler

Bernard Arnault'un çoğunluk hissesiyle sahibi ve de CEO'su olduğu LVMH çatısı altında yer alan 60'tan fazla dünyaca ünlü şirketin içerisinde TAG Heuer, Louis Vuitton ve Hublot gibi saat ve moda- giyim markaları olduğu gibi Metro market gibi perakende satış mağazaları da bulunuyor.

LVMH çatısı altındaki bilinen tüm şirketler