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Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı

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"Şu anki politik durumlara bakarak Tesla aldığıma pişmanım" diyen kadın, Tesla'nın arkasına "Elon delirmeden önce almıştım" yazdırdı.

Tesla marka otomobil sahibi bir kadın, son dönemde ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze konusundaki açıklamaları ve Elon Musk'ın da onu desteklemesinden duyduğu rahatsızlığı ilginç bir yöntemle dile getirdi.

"ELON DELİRMEDEN ÖNCE ALMIŞTIM"

"Şu anki politik durumlara bakarak Tesla aldığıma pişmanım" diyen kadın, aracının arkasına "Elon delirmeden önce almıştım" yazdırarak tepkisini gösterdi. O anlara ilişkin görüntüler sosyal medyada viral oldu.

Elon Musk'a kızan kadın, Tesla'nın arkasına bakın ne yazdırdı
Kaynak: Haberler.com / Teknoloji
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Yorumlar (14)

Haber Yorumlarıefkan sonkan:

siyasal islamcilarda para bol togg niye al.iyon

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Haber YorumlarıFatih Sultan:

pişmansan sat bacım ne diye şov yapıp etkileşim kasıyorsun

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Elektrikli araç alanlar istediğinizi yapabilirsiniz son sahibi sizsiniz

Yorum Beğen70
Yorum Beğenme16
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Haber YorumlarıSezai AYGUN:

elonunda zikkindeydi

Yorum Beğen55
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Haber YorumlarıEşref Bulut:

bunu haber diye buraya koyana ne demeli

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Haber YorumlarıSer_hat:

Elon'un da çok umrundaydın.Senin para şu an siyonistlere gitti.ne olacak şimdi.Gazzeye kurşun olarak gitti...Cccocolayı Fantayı starbucksı boykot ederler, etmeyene saldırırlar ama siyonistlerin pahalı arabalarına binerler...

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Haber YorumlarıSirac Arslan:

satabilirsin bence

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Haber Yorumlarınecmettin koyuncu:

bunun haber değeri nedir? kadın reklam için yapıyor hava cıva hepsi tepkisini koymak isteyen aracını satar.

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Haber YorumlarıGokhan Y :

Herkezde akil bol masallah bi o delirdi evet altina imzami atarim.

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Haber YorumlarıSabit Aydin:

?ov yapıyorsun vede arka planda yabancı müzik de tam bir saçmalık sen tepki değil ?ov yaptın kendince Birde bu saçmalığı haber yapıyorlar

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