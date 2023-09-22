Elazığ'da Starlink Uydularının Geçişi Görüntülendi

Elazığ semalarında hareket eden sıralı ışıklı cisimlerin Starlink Uydu Ağı Projesi'ne ait olduğu ortaya çıktı. Vatandaşlar bu anları sosyal medyada paylaştı.

Elazığ semalarında ' Starlink' uyduları görüldü

ELAZIĞ - Elazığ'da gökyüzündeki ışıklı cisimleri gören vatandaşlar o anları kaydedip sosyal medyadan paylaştı. Sıralı bir şekilde hareket ettiği görülen ışık kümesinin Starlink Uydu Ağı Projesi'ne ait olduğu öğrenildi.

Elon Musk'a ait Starlink uydularının zincir şeklindeki geçişi Elazığ semalarında görüntülendi. Sıra sıra hareket eden ışıkları görenler kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Sıralı parlak uyduları gören vatandaşlar bu anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Starlink, Amerikan uydu şirketi SpaceX tarafından uydu interneti erişimi sağlamak üzere inşa edilmiş ve onlarcası uzaya gönderilmişti.

Görüntüyü çeken vatandaşın, " Hiç hayra alamet değil" sözleri ise sosyal medyada gündem oldu.