Ekşi Sözlük erişim engeli için gerekçe belli oldu!

Ekşi Sözlük, BTK tarafından erişime geçtiğimiz günlerde erişime kapatılmıştı. Kararın arkasındaki neden ise bugün açıklığa kavuştu.

Türkiye'nin en çok ziyaret edilen internet sitelerinden biri olan Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından erişime geçtiğimiz günlerde erişime kapatılmıştı. Kararın arkasındaki neden ise bugün açıklığa kavuştu.

Ekşi Sözlük'e gelen erişim engelinin nedeni belli oldu

Independent Türkçe'den Gülseven Özkan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde sitenin 5651 Sayılı İnternet Kanunu'nun 8/A maddesinde yer alan gerekçelerle kapatıldığı ifade ediliyor.

2015 yılında 6639 sayılı kanunla '5651 sayılı İnternet Ortamımda Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunu'na yeni madde eklenmişti. 'Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi' başlıklı ilgili (8/A) maddede şu ifadeler yer alıyor:

"Yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması sebeplerden bir veya birkaçına bağlı olarak hakim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde, Cumhurbaşkanlığı veya milli güvenlik ve kamu düzeninin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi veya genel sağlığın korunması ile ilgili Bakanlıkların talebi üzerine Başkan tarafından internet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararı verilebilir."

Ekşi Sözlük'ten BTK'nın engelleme kararına ilişkin açıklama!

Bu kanun ile birlikte aynı zamanda 'ihtihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, sağlık için tehlikeli madde temini, müstehcenlik' gibi suçların işlenmesi nedeniyle de erişim engeli sağlanabiliyor.

İçerikleri ile bir süredir hedef haline gelen Ekşi Sözlük bilindiği gibi 21 Şubat tarihinde kapatılmıştı. Yaşanan Kahramanmaraş depreminin ardından platformun erişime kapatılması ise büyük tepki çekmişti. Peki siz Ekşi Sözlük'ün kapatılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.