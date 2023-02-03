Einstein, bilim insanlarına yol göstermeye devam ediyor!

Geçtiğimiz gün gökbilimciler, ilk kez sönmüş bir yıldızın kütlesini doğrudan ölçmek için NASA'nın Hubble Uzay Teleskobu'nu kullandıklarını açıkladılar. Asıl önemli olan konu ise bu hesaplamayı Albert Einstein'ın genel görelilik teorisine dayandırarak yapmış olmaları.

Kütleçekimsel merceklenme uzayın şifrelerini çözmemize yardım ediyor

Albert Einstein tarafından yüz yıldan daha uzun bir süre önce tahmin edilen, kütleçekimsel merceklenme adı verilen akıl almaz kozmik etki günümüzde bilim adamlarına yol göstermeye devam ediyor. Bu yöntem ilk defa Güneş dışında izole bir yıldızın kütlesini hesaplamak için kullanıldı.

LAWD 37 isimli beyaz cüce yıldız, Hubble Uzay Teleskobu tarafından yapılan gözlemlere göre Güneş'in kütlesinin yaklaşık yüzde 56'sı kadar. Daha önce yapılan tahminlerle oldukça uyuşan bu miktar ile birlikte kütleçekimsel merceklenme yönteminin de başarılı olduğu rahatlıkla söylenebilir.

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Ortaya çıkan sonuçların teorik rakamlarla benzer olması bilim insanlarının uzay hakkındaki mevcut düşüncelerini de sağlamlaştırıyor. Beyaz cüce yıldızları anlamanın uzayı keşfetmek için oldukça önemli olduğunu ifade eden bilim insanları, böylece yıldızların nasıl oluştuğu hakkında daha fazla bilgi sahibi olduklarını aktarıyor.

Kütleçekimsel merceklenme ise ışığın, galaksi kümeleri gibi devasa nesneler tarafından üretilen yerçekimi etkisinde bükülmesi olarak açıklanabilir. Kütleçekimsel merceklenme, astronomi için oldukça önemli nir yere sahip. Çünkü bu ışık hüzmeleri sayesinde normalde görünmeyecek bazı gökcisimleri gözlemlenebiliyor.

Bilim insanları ilerleyen dönemde de kütleçekimsel merceklenme yöntemini kullanarak diğer yıldızlar hakkında da bilgi toplamak istiyor. LAWD 66 isimli beyaz cüce için şimdiden çalışmaların başladığı da ifade ediliyor.

Aradan geçen yüz yılın ardından Albert Einstein'ın öğretilerinin hala kullanılıyor olması ise gerçekten hayranlık uyandırıcı. Peki siz Albert Einstein'ın çalışmaları ve kütleçekimsel merceklenme hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.