Haberler

"Savunma Bilim ve Teknolojileri" yarışmasında dereceye giren ürünler, EFES-2026'da sergileniyor

'Savunma Bilim ve Teknolojileri' yarışmasında dereceye giren ürünler, EFES-2026'da sergileniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'deki EFES-2026 tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde, 69 üniversiteden 292 başvurunun yapıldığı 'Savunma Bilim ve Teknolojileri' yarışmasında dereceye giren projeler tanıtılıyor. Öğrenciler, insansız sualtı sistemleri gibi yenilikçi teknolojilerini sergiliyor.

"Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu üniversiteler arası proje yarışmasında dereceye giren ürünler, İzmir'deki EFES-2026 Birleşik, Müşterek ve Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı kapsamında açılan savunma sanayi sergisinde tanıtılıyor.

Doğanbey Atış ve Tatbikat Bölgesi'ndeki sergide, savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren 55 firma geliştirdikleri teknolojileri katılımcıların beğenisine sunuyor.

Sergide, Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) düzenlenen ve 69 üniversiteden 292 başvurunun yapıldığı "Savunma Bilim ve Teknolojileri" konulu yarışmada ilk 10'a giren projeler de yer alıyor.

Kocaeli Üniversitesinde Mühendislik Bölümü öğrencisi Merve Eski, yarışma kapsamında geliştirdikleri İnsansız Sualtı Sistemleri projesiyle 9'uncu olduklarını belirterek, "Su altında boru hatlarının takibi ve anomalilerin tespitinin yanı sıra mayın tespiti ve imhası konularında aracımızı geliştiriyoruz." dedi.

Savunma sanayi çalışanları ve askeri personelle bir arada olmanın projelerin geliştirilme aşaması için faydalı olduğunu belirten Eski, bu tip yarışmalarda mühendislik yeteneklerini test etme şansı bulduklarını söyledi.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Trump: Netanyahu ben ne istesem onu yapacak

Trump'tan, Netanyahu'nun karizmasını yerle bir edecek çıkış
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak
Beşiktaş'ta futbol direktörlüğü görevine Önder Özen getirildi

İmzalar atıldı! Yeniden Beşiktaş'ta
Yaptığı açıklama ortalığı karıştıracak! Özcan Deniz, kavgalı olduğu annesinin filmini çekiyor

Özcan Deniz, kavgalı olduğu annesinin filmini çekiyor! İsmi bile belli
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
Kamptan kaçan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı: Sizi baş başa yakaladık

Erkek yarışmacı ile basılan kadın yarışmacı, Acun'u çileden çıkardı

İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir

Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış

6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış