EA ve DICE, Battlefield 2042 için son büyük içerik güncellemesini duyurdu

EA ve DICE, Sezon 7'nin Battlefield 2042 için son büyük içerik güncellemesi olacağını duyurdu. Bu kapsamda sevilen aksiyon-nişancı serisinin yeni oyunu için çalışmaların başlayacağı bildirildi.

EA, yeni Battlefield oyunu için kolları sıvadı

EA'de üst düzey yöneticilerden biri olan Byron Beede, Battlefield serisinin geleceği hakkında konuştu. Battlefield 2042 için küçük güncellemelerin devam edeceğini söyleyen Beede; yeni haritalar, silahlar ve araçların artık geliştirilmediğini açıkladı.

"Dönüm Noktası" olarak adlandırılan son sezon, 2021'in sonlarındaki lansmanın ardından oyunu tersine çevirmeyi amaçlıyordu. Ancak Beede, güncellemenin ve devam eden desteğin birçok oyuncuyu geri kazandırmakta başarısız olduğunu kabul etti.

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Konuyla ilgili açıklamasında yönetici, "Serinin geleceğinin neleri gerektirdiğine baktığımızda, kaynaklarımızı ve odağımızı tamamen bir sonraki adıma kaydırmamızın zamanının geldiği anlaşıldı" ifadelerini kullandı.

EA ise Battlefield serisinin uzun vadeli geleceğine olan inancını sürdürüyor. Beede; DICE, Criterion, Ripple Effect ve Motive stüdyolarının artık hem çok oyunculu hem de tek oyunculu Battlefield projeleri üzerinde çalışacağını söyledi.

EA şimdiye kadarki en büyük Battlefield ekiplerini bir araya getirdiğini iddia etse de, 2042'nin başarısızlığının ardından seriye yapılan yatırımların azaltıldığı bildirildi.

BF serisiyle ilgili bu önemli duyuru, EA'in Şubat ayında çalışanlarının yaklaşık yüzde 5'ini işten çıkarmasının ardından geldi. Oyun devi, ayrıca tek oyunculu Battlefield içerikleri oluşturmak için kurulan Ridgeline isimli stüdyosunu da kapattı.

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