EA FC 24: FIFA'nın Yenilenmiş Hali

EA Sports, 2023 yılında FIFA ile lisans anlaşmasını sonlandırarak yeni bir futbol oyunu serisi olan EA FC'yi duyurdu. EA FC 24, Eylül ayında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarında çıkışını gerçekleştirdi. EA FC 24 ile gelen yenilikler neler?

EA Sports, 2023 yılında FIFA ile lisans anlaşmasını sonlandırarak yeni bir futbol oyunu serisi olan EA FC'yi duyurdu. EA FC 24, Eylül ayında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S ve PC platformlarında çıkışını gerçekleştirdi. SDN ofisinde yeni oyunu deneyimledik. EA FC 24 ile gelen yenilikler neler?

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Oynanış

EA FC 24, HyperMotionV, OyunTarzları ve Frostbite Oyun Motoru gibi yeni teknolojilerle futbolun gerçekliğini daha da ileri taşıyor. HyperMotionV, 180'den fazla profesyonel erkek ve kadın futbol maçından alınan volümetrik verileri kullanarak oyuncu hareketlerini daha gerçekçi hale getiriyor. OyunTarzları ise Opta tarafından sağlanan gerçek hayattaki oyuncu verilerini kullanarak her oyuncuya kendine özgü yetenekler kazandırıyor. Frostbite Oyun Motoru ise oyunun grafiklerini ve atmosferini daha da geliştiriyor.

Lisanslar

EA FC 24, dünyanın en popüler futbol liglerinden ve turnuvalarından lisansları içeriyor. Oyunda UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Avrupa Konferans Ligi, CONMEBOL Libertadores, Premier League, Bundesliga ve LALIGA EA SPORTS yer alıyor. Ayrıca, EA FC 24, iki yeni kadın futbol ligi olan Google Pixel Frauen-Bundesliga ve Liga F'yi de içeriyor.

Modlar

EA FC 24, oyuncuların farklı oyun deneyimleri yaşamasını sağlayan çeşitli modlara sahip. Kariyer modunda oyuncular kendi takımlarını kurarak dünyanın en iyisi olmaya çalışıyorlar. Ultimate Team modunda oyuncular kendi takımlarını kurarak diğer oyunculara karşı mücadele ediyorlar. Volta Football modunda oyuncular sokak futbolunun keyfini çıkarıyorlar.

Genel Değerlendirme

EA FC 24, futbol hayranları için heyecan verici bir yeni oyun. Oyun, HyperMotionV, OyunTarzları ve Frostbite Oyun Motoru gibi yeni teknolojilerle futbolun gerçekliğini daha da ileri taşıyor. Ayrıca, EA FC 24, dünyanın en popüler futbol liglerinden ve turnuvalarından lisansları içeriyor.

Artıları

HyperMotionV, OyunTarzları ve Frostbite Oyun Motoru gibi yeni teknolojilerle futbolun gerçekliğini daha da ileri taşıyor.

Dünyanın en popüler futbol liglerinden ve turnuvalarından lisansları içeriyor.

Çeşitli oyun modları sunuyor.

Eksileri

FIFA ile olan lisans anlaşmasının sona ermesi nedeniyle bazı ligler ve turnuvalar oyunda yer almıyor.

Ultimate Team modunda microtransactionlar eleştiriliyor.