Dying Light Fiyatı Arttı

2015 yılında çıkan Dying Light oyununun fiyatı beklenmedik bir şekilde arttı. Steam'de 59 TL olan fiyatı 349 TL'ye yükseldi. Dying Light 2'nin de zamlandığı belirtiliyor.

İlk olarak 2015 yılında görücüye çıkan Dying Light için beklenmedik bir zam uygulandı. Daha önce Steam'deki birçok oyunun fiyatı güncellenmiş olsa da, popüler zombi oyununun fiyat artışı dikkat çekti. Buna göre 59 TL'lik fiyatı 349 TL'ye yükseldi.

Dying Light 2 zamlanacak mı?

Zombi kıyametinin ortasında geçen heyecan verici Dying Light serisinin fiyatı Steam'de zamlandı. Oyunculara adrenalin dolu bir deneyim sunan zombi yapımının yeni etiketi 349 TL oldu. Bu, bir önceki 59 TL'lik fiyata göre yüzde 491'lik güncellemeye gidildiğini gösteriyor.

Öte yandan Dying Light 2'nin de zamlandığını hatırlatmak gerekiyor. Geçtiğimiz hafta 159 TL'den satılan yapım, yüzde 119 güncellemeye giderek 349 TL'den sunuluyor. Ancak Dying Light 2'nin bir fiyat artışına da daha gitmesi bekleniyor.

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Parkur mekanikleri ve bol dövüş sahneleriyle oyuncuların gözdesi haline gelen 2015 yapımı Dying Light, geçtiğimiz ay 17 TL'ye kadar düşmüştü. Steam Yaz İndirimleri kapsamında birçok oyuncuyu cezbetmiş olsa da, son zamla birlikte hayal kırıklığı yarattı. Oyunun Epic Games Store'da 59 TL'den satıldığını belirtelim.

Minimum

İşlemci : Intel Core i5-2500 @3.3 GHz / AMD FX-8320 @3.5 GHz

Bellek : 4 GB RAM DDR3

Depolama : 40 GB boş alan

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 560 / AMD Radeon HD 6870

Önerilen

İşlemci : Intel Core i5-4670K @3.4 GHz / AMD FX-8350 @4.0 GHz

Bellek : 8 GB RAM DDR3

Depolama : 40 GB boş alan

Ekran Kartı : NVIDIA GeForce GTX 780 / AMD Radeon R9 290

Kyle Crane isimli bir ajanı canlandırdığımız oyun, Harran adındaki kurgusal şehirde geçiyor. Oyuncular, insanlık için hayati derecede önemli istihbaratı toplamak için karantinaya alınan bölgeye sızmakla görevlendiriliyor.